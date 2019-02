Levenslang voor Australiër die zes mensen doodreed in Melbourne

De man die in 2017 zes mensen doodreed in de Australische stad Melbourne, is vrijdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rechter noemde de aanslag “een van de ergste gevallen van massamoord in de geschiedenis van Australië”. De 29-jarige James Gargasoulas kan op z’n vroegst over 46 jaar voorwaardelijk vrij komen, als er geen hoger beroep komt.

Gargasoulas verkeerde in een door drugs opgewekte psychose toen hij in januari 2017 met een gestolen auto inreed op voetgangers. Eerder was hij betrokken bij huiselijk geweld en kampte hij met mentale problemen. Ook heeft hij een uitgebreid strafblad, onder meer vanwege geweldsmisdrijven. Ten tijde van de aanslag woonde hij in zijn auto.

In de dagen voor de aanslag publiceerde hij onsamenhangende berichten over onder meer God en Satan op zijn Facebook-pagina. Enkele uren voor zijn daad stak Gargasoulas zijn broer neer, hij overleefde het incident. Later werd hij gevaarlijk rijdend in de gestolen auto gezien in de stad, maar het lukte de politie niet hem in te rekenen. Rond 13.30 uur reed hij in de buurt van Bourke Street in op de voetgangers. Naast de doden vielen zeker dertig gewonden.

Excuses in brief

Volgens rechter Mark Weinberg was Gargasoulas ondanks zijn psychische problemen bewust van wat hij deed. “U wist dat de kans aanwezig was dat u degenen die op uw pad zouden komen, zou doden of verwonden”, zei hij in de rechtszaal. “U heeft op geen enkele manier geprobeerd mensen te vermijden of af te remmen. U ploegde bewust door de mensen heen.”

Gargasoulas heeft middels een handgeschreven brief zijn excuses aangeboden aan de nabestaanden. In de rechtbank verklaarde hij op onsamenhangende wijze dat hij het slachtoffer is geworden van “onderdrukking door de regering”. Bij Gargasoulas is schizofrenie vastgesteld.