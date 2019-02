Israël lanceert sonde naar maan

Israël heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een sonde naar de maan gelanceerd. Het project, dat zo’n 100 miljoen dollar kost, is de eerste privaat gefinancierde missie ooit naar de maan.

Aan boord bevinden zich ook drie disks met onder meer een thora, een Israëlische vlag, kindertekeningen, een kaart van Israël, woordenboeken in 27 talen en een encyclopedie. De sonde ‘Beresheet’ (‘In den beginne’ ) zal die als teken van menselijke beschaving op de maan achterlaten.

De sonde is ongeveer zo groot als een keukentafel. ‘Beeresheet’ werd via een Space X Falcon 9 raket gelanceerd vanaf het lanceerplatform Cape Caneveral in Florida in de Verenigde Staten. Het is de bedoeling dat het na drie banen om de aarde half april op de maan landt. Daar moet het twee dagen lang metingen verrichten om meer te ontdekken over de magnetische eigenschappen van de maan.

Als de missie slaagt, is Israël het vierde land dat een maanmissie uitvoert, na de VS, Rusland en China. „Israël is een opkomende macht, tot aan de maan”, zei premier Benjamin Netanyahu voorafgaand aan de lancering vanuit de controlekamer van Israel Aerospace Industries (IAI) in Israël, dat de missie samen met de Israëlische non-profit organisatie SpaceIL uitvoert.

Het project is ontstaan als een spin-off van de Google Lunar XPRIZE, dat in 2007 privaat gefinancierde teams uitdaagde een maanlanding te realiseren. Hoewel geen van de teams de deadline haalde, bleven de ingenieurs van SpaceI nadien doorwerken tot dit kon worden verwezenlijkt.