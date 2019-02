Grote bek afgetroefd

Woede verliest het altijd van beheersing. Dat was zo mooi aan de manier waarop journalist Rutger Bregman onlangs vanuit Amsterdam zijn Amerikaanse interviewer, Tucker Carlson van het rechts-radicale Fox News, te woord stond.

Bregman bleef onverstoorbaar en in perfect Engels zijn punt maken, terwijl Carlson als interviewer in vergevorderde staat van ontbinding geraakte en ten slotte zijn toevlucht moest zoeken in uitgeschreeuwde scheldwoorden: „Why don’t you fuck yourself… You tiny brain….because you’re a moron.”

Carlson moet zich een heel ander interview hebben voorgesteld – een amicaal getint gesprek van gelijkgestemde collega’s. Ze noemden hem, Carlson, dan wel een reactionaire man, maar sinds kort had ook hij zogenaamd scherpe kritiek op de mondiale geldelite. Net als die Hollander waar hij pas van hoorde toen die op het World Economic Forum in Davos een tirade hield over belastingontduiking door de rijken der aarde.

Carlson begon het interview lacherig vleiend, maar al snel moet hij het gevoel hebben gekregen dat hij zich met een giftige slang in zijn studio had opgesloten. „Ook jullie bij Fox zeggen deze dingen niet”, zei Bregman, „om de eenvoudige reden dat de meeste mensen in Davos, maar ook bij Fox, gekocht zijn door de miljardairsklasse.” Bregman haalde er nog de eigenaar van Fox, Rupert Murdoch, bij en suggereerde dat ook Carlson zich monddood had laten maken door de miljoenen van zijn baas.

„Je zult het nu wel niet meer uitzenden”, zei Bregman. „Ik betwijfel het”, hapte Carlson die nog steeds moeite had om te begrijpen wat hem overkwam: een snotaap uit…hoe heette dat land?

Het optreden van Bregman had in 2004 een interessant precedent bij de Amerikaanse nieuwszender CNN. Ook toen speelde Tucker Carlson een hoofdrol. Hij had samen met collega Paul Begala een talkshow genaamd Crossfire. Op zekere dag hadden ze Jon Stewart, de fameuze satiricus van The Daily Show, als gast in hun programma. Stewart kwam om zijn boek America te promoten, maar hij zette al snel een frontale aanval op zijn gastheren in – goedgemutst, maar tegelijk serieus.

„Jullie beschadigen Amerika”, zei Stewart, „stop daarmee. Jullie maken er theater van in plaats van een debatprogramma. Wat jullie doen is niet eerlijk, het is partijdig geknoei.” „Wees leuk”, beet Carlson hem toe, „je lessen vervelen me”. „Ik ben geen aap”, reageerde Stewart. Ook hij bleef kalm, net als Bregman, zelfs toen hij Carlson glimlachend „een lul” noemde. Niet lang daarna stopte CNN met Crossfire.

„You can’t handle the criticism, can you?” luidde de superieure slotzin van Bregman tegen Carlson. Die zal niet verwacht hebben dat Bregman het fragment later op internet zou zetten. „You’re an asshole”, heeft hij Bregman nog per tweet laten weten.

De grote bek was afgetroefd. Even, heel even, kwam er een oud euforisch gevoel bij mij boven. Ik stond weer als jongen op een kermis bij een tent met boksers die het toekijkende publiek uitdaagden. Wie durfde een partijtje te boksen? Af en toe kwam er iemand naar voren die de bokshandschoen opnam en vervolgens de uitdager afdroogde. Meestal was het doorgestoken kaart, maar als toeschouwer maakte je jezelf graag wijs dat het kwaad werd gestraft.