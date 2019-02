Gerrit Zalm wordt commissaris bij Danske Bank

Oud-minister van Financiën Gerrit Zalm (66) is door het bestuur van Danske Bank voorgedragen als commissaris. De belangrijkste financiële instelling van Denemarken ligt internationaal onder vuur vanwege mogelijke betrokkenheid van het concern bij witwaspraktijken.

Zalm is binnengehaald door interim-topman Jesper Nielsen, en wordt door het bestuur van Danske Bank gepresenteerd als zwaargewicht. “Gerrit Zalm brengt managementervaring mee op het gebied van banken en overheden.” Op 18 maart stemmen de aandeelhouders over de benoeming van de voormalige topman van ABN Amro.

De Amerikaanse justitie praat sinds november met de klokkenluider in de grote witwasaffaire rondom Danske Bank, de Brit Howard Wilkinson. Het spoor leidt ook naar het VK.

Witwasonderzoeken

In Estland, Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zelf lopen onderzoeken naar Danske Bank, dat tussen 2007 en 2014 200 miljard euro verwerkte via een dochteronderneming in Estland. Het vermoeden is dat het om Russisch crimineel geld ging. Danske Bank heeft naar aanleiding van dat nieuws al haar activiteiten in de Baltische Staten beëindigd, en alle medewerking aan de onderzoeken toegezegd. Het bedrijf zal niettemin rekening moeten houden met stevige boetes, die kunnen oplopen tot in de miljarden euro’s.

Donderdag maakte de Zweedse Swedbank bekend een accountantsbureau te hebben ingehuurd om de mogelijke betrokkenheid van de Zweden bij het schandaal te onderzoeken. In de Verenigde Staten liep al een strafrechtelijk onderzoek naar Danske Bank. Donderdag maakte de Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) bekend ook een onderzoek te hebben geopend.

Gerrit Zalm was namens de VVD minister van Financiën onder de premiers Kok en Balkenende, en ook kort Kamerlid. Daarna was hij achtereenvolgens directeur van de DSB Bank en ABN Amro. Tijdens zijn periode als directeur ging de DSB Bank failliet door financiële wanpraktijken. Hijzelf werd door de curatoren uiteindelijk niet verantwoordelijk gehouden voor de gang van zaken bij de bank. Zalms meest recente publieke functie in Nederland was die van informateur tijdens de formatie van kabinet-Rutte III.