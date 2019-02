Franse commando’s doden terreurleider in Mali

Franse commando’s hebben bij een actie ten noorden van Timboektoe in Mali de bekende terrorist Yahya Abou El Hamam gedood. Dat heeft het ministerie van Defensie vrijdagmiddag bekendgemaakt.

Yahya Abou El Hamam was een van de leiders van de terreurgroep JNIM, een militante jihadistische organisatie die actief is in het noordwesten van Afrika en bestaat uit meerdere extremistische groepen. De organisatie staat bekend als de ‘officiële afdeling’ in de Sahara van al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (van het Franse acroniem AQMI).

Als belangrijke figuur in dat samenwerkingsverband van terroristische organisaties is Hamam ook opgenomen op de zogeheten Terror List, de door het Amerikaanse ministerie voor Buitenlandse Zaken opgestelde lijst met meest gezochte terroristen. Er stond een prijs van 5 miljoen dollar op zijn hoofd.

Hamam zou onder meer betrokken zijn geweest bij de planning van aanslagen in Noord- en West-Afrika en het ontvoeren van westerlingen in die regio. Hamam, een geboren Algerijn, werd in dat land in 2006 bij verstek ter dood veroordeeld voor betrokkenheid bij terrorisme.

Lang onderzoek

Volgens de Fransen is hij omgekomen bij een aanval die werd opgezet door Franse troepen in het kader van Barkhane, een internationale operatie waarin militaire steun wordt geboden aan de G5-Sahellanden (Burkina Faso, Mali, Mauritanië, Niger en Tsjaad). In een persbericht daarover staat dat de Fransen al jaren onderzoek doen naar Hamam en dat zo op donderdag een groep militanten kon worden uitgeschakeld door commando’s. Hamam bevond zich in die groep.

“Dit is een zware klap voor de terroristen die vanuit de Sahel actief zijn”, schrijft het Franse ministerie van Defensie. “Zonder chef is er geen plan of coördinatie.”