Chelsea krijgt transferverbod wegens schenden FIFA-regels

De Engelse voetbalclub Chelsea is door wereldvoetbalbond FIFA vrijdagochtend gestraft voor het overtreden van de transferregels. Chelsea mag tot de zomer van 2020 geen nieuwe spelers aantrekken.

De Londense topclub wordt gestraft voor het vastleggen van 29 internationale spelers onder de 18 jaar, onder wie voormalig Ajax- en Vitesse-aanvaller Bertrand Traoré. Dat is in strijd met het FIFA-reglement, dat stelt dat internationale transfers alleen zijn toegestaan als voetballers ouder zijn dan 18 jaar. Naast het transferverbod moet de club een boete van omgerekend een half miljoen euro betalen.

Het zaalvoetbalteam en vrouwenelftal zijn uitgezonderd van de straf. Chelsea mag in de komende twee transferperiodes wel spelers blijven verkopen.

In beroep

Chelsea, momenteel zesde in de Engelse Premier League, gaat tegen de straf in beroep. Dat meldt de club in een officieel statement op de clubsite. Chelsea weerlegt de beschuldigingen van de FIFA en zegt dat in het geval van de 29 transfers naar de regels van de voetbalbond is gehandeld.

Ook de Engelse voetbalbond FA, die betrokken is bij de transfers in eigen land, heeft een boete opgelegd gekregen van circa 450.000 euro. De FIFA wil dat de bond de komende zes maanden gaat kijken naar “de situatie omtrent de transfers van minderjarigen in eigen land”.