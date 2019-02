Caraïbisch Nederland wil niet meegesleurd worden

Om escalatie te voorkomen stelde premier Rhuggenaath van Curaçao zich lang terughoudend op, maar deze week werd bekend dat zijn eiland (een onafhankelijk land binnen het Koninkrijk) draaischijf kan worden bij het verspreiden van humanitaire hulp naar Venezuela. Caracas besloot hierop de zeegrens met de ABC-eilanden te sluiten. Het Curaçaose parlement is nu boos op minister Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) omdat hij Rhuggenaath heeft gepasseerd door het nieuws over de hub naar buiten te brengen. Het aanbod en vooral de voorwaarden zouden daardoor niet goed aan de eilanders zijn uitgelegd. Curaçao wil pas als hub fungeren als de Venezolaanse president Maduro instemt dat de hulpgoederen binnenkomen. Ook coalitiepartij MAN pleit voor een meer neutrale opstelling.

Hoe valt dit op het eiland?

Niet goed. Veel inwoners voelen zich kwetsbaar omdat hun eiland zo dichtbij Venezuela ligt (op 80 kilometer) en zijn bang meegesleept te worden in een mogelijk gewapend conflict. Eerder deze week gingen burgers en vakbonden de straat op. De grensblokkade zou aantonen dat zaken nu al dreigen te escaleren. De blokkade, de tweede in een jaar tijd, is bovendien onpraktisch: met name de aanvoer van fruit en groente ligt nu weer stil. Veel bewoners zijn van mening dat Nederland de hub beter op Bonaire had kunnen organiseren, dat eiland is immers een speciale gemeente van Nederland.

De blokkade veroorzaakt ook spanningen rond de Isla-raffinaderij die tot eind dit jaar wordt gehuurd door de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdSVA. Nu al kampt dit bedrijf met grote problemen. De meer dan duizend werknemers zijn bang hun banen te verliezen.