Bol zoekt spookdeeltje

Abstracte kunst? Nee, hier wordt een bal met daaromheen gewikkeld een lijn met neutrino-detectiebollen neergelaten in zee bij Toulon (Frankrijk). Daar komt op 2.400 meter diepte een deeltjesdetector van een kubieke kilometer groot: KM3NeT. Die gaat speuren naar neutrino’s, kosmische spookdeeltjes die bij kernreacties in de zon en supernova’s worden geproduceerd. Elke seconde vliegen er 100 miljard neutrino’s door je duimnagel. Heel soms botst een neutrino op een atoom. Dan ontstaat een lichtflitsje. KM3NeT zoekt naar flitsjes van botsingen met zeewateratomen. Vorig weekend zijn vier 700 meter lange lijnen met aan elke lijn 18 bollen vol lichtdetectoren afgezonken. Een lijn zit netjes om een grote bal gedraaid. Die bal wordt in zee gegooid. Dan wordt de lijn op de zeebodem verankerd door een duikrobot. Ten slotte wordt de lijn van de grote bal afgerold.

