Rutger Bregman draait het om: hij lokt de journalist in de val

De man die Tucker Carlson van Fox News een koude douche had bezorgd, kreeg donderdagavond een warm bad in De Wereld Draait Door. Halverwege het interview met Rutger ‘we moeten het over belastingen hebben’ Bregman begon het studiopubliek spontaan te applaudisseren voor de historicus wiens oefening in speaking truth to power op dat moment al elf miljoen keer bekeken was.

Tafelheer Adriaan van Dis vertelde dat hij het filmpje „vanochtend in bed” ademloos had bekeken en benoemde Bregman tot lid van het naoorlogs verzet, wat een beetje overdreven was. Van Dis was in een extravagante bui: hij had de kijkers ook al verteld over zijn eerste orgasme, dat op zijn negende was veroorzaakt door een verpleegster die een steenpuist op zijn borst uitdrukte.

Terug naar de belastingpolitiek. Bij het bekijken van het Tucker-filmpje viel mij vooral op hoezeer Bregman (1988) zich bewust was van wat hij deed. Met duivelse volharding (en stalen zenuwen) zat hij zijn gastheer-via-straalverbinding vanaf het begin van het gesprek te zieken – al snel kwam hij met het verwijt dat bepaalde dingen op Fox niet gezegd mogen worden.

Soms klagen gasten in talkshows dat ze door redacties in de val worden gelokt, hier gebeurde het omgekeerde. Nu was de gast degene met het plan, de man met het scenario. De presentator moest improviseren en zakte spectaculair door het ijs.

Fox verloor zelfs het ultieme machtsmiddel van de televisiezender: het besluit over al dan niet uitzenden. Bregman had zelf een opname laten maken en openbaarde die. Het is tekenend voor de verschuivende machtsverhoudingen tussen traditionele televisie en sociale media. De consequentie was dat Bregman het statement voor zijn eigen kring liet prevaleren boven een poging om de rechtse Fox-kijker te overtuigen. Die kreeg hem nu niet te zien, of zal bij kennisneming van het filmpje hebben geconcludeerd dat er in de beschaafd ogende academicus een socialistische vlerk huist.

Na de aankondiging van Bregmans optreden bij DWDD werd op diezelfde sociale media gespeculeerd over de vraag of hij zich aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk net zo ontregelend zou gedragen, bijvoorbeeld door het inkomen van de presentator te bekritiseren. Dat deed Bregman niet (als hij al een opinie over Van Nieuwkerk heeft). Het zou de aandacht definitief verlegd hebben – van zijn boodschap naar zijn talkshowmanieren.

In het gesprek toonde Bregman zich poeslief. Hij gaf de credits voor zijn meest geciteerde oneliner „You are a millionaire funded by billionaires” aan Jesse Frederik, zijn collega bij De Correspondent – daar bleek ook weer dat hij zijn optreden grondig had voorbereid. Ook vertelde hij dat hij zichzelf bij vlagen wel vond overkomen als „een verwaande kwast”.

Vooral liet Bregman zien dat hij voorbij zijn spektakelstukje keek. Hij wilde ook bij DWDD zoveel mogelijk over belastingen praten. Hij begreep dat er vooral vraag was naar het avonturenverhaal, maar probeerde daar opmerkingen over belastingmaatregelen bij te proppen: prompt ging het over erfbelasting en verstoring van de huizenmarkt. Toen Adriaan van Dis zich zorgen begon te maken over zijn belastingtarief, stelde Bregman hem gerust. Hij had het vooral over mensen die meer dan tien miljoen euro verdienden.

Je hoorde waarom Bregman de afgelopen jaren vooral in het altijd ideeënzwangere Tegenlicht (VPRO) te zien was. Toen Van Nieuwkerk wilde weten of alle aandacht niet verslavend werkte, zei de nieuwbakken mediaster: „Ik ben vooral toe aan vakantie.” Je was geneigd hem te geloven.