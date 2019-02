Auschwitz-overlevende Frieda Menco-Brommet overleden (93)

Auschwitz-overlevende Frieda Menco-Brommet is deze week op 93-jarige leeftijd overleden. Het is niet bekend wat de doodsoorzaak is. Zondag wordt ze begraven, meldt de NOS. Menco-Brommet was negentien jaar oud toen ze in 1944 van kamp Westerbork naar het vernietingskamp werd vervoerd. Ze zat in dezelfde trein als Anne en Margot Frank.

Menco-Brommet werd in 1925 geboren in Amsterdam. Na jaren onderduiken werd ze in juli 1944 opgepakt en weggevoerd naar Westerbork. In vernietingskamp Auschwitz verrichte ze dwangarbeid waarna ze ernstig ziek werd. Doordat ze roodvonk kreeg en daarna tyfus en pleuritis, verbleef Menco-Brommet voornamelijk in de ziekenbarak. Dat heeft haar het leven gered, vertelde ze na de oorlog. In januari 1945 werd het kamp bevrijd door het Russische leger. Haar vader Jo Brommet overleefde Auschwitz niet.

Lees ook deze column van Jutte Chorus over Frieda Menco-Brommet: Aubade

Onderscheiding

In de ziekenbarak in Auschwitz lagen ook Anne en haar zus Margot Frank. Zij werden naar concentratiekamp Bergen-Belsen getransporteerd waar ze in het voorjaar van 1945 overleden. Waarschijnlijk zijn de zusjes Frank overleden aan de gevolgen van vlektyfus.

Tegen NRC vertelde Menco-Brommet dat ze “iedere dag” nog denkt aan dat laatste jaar in Auschwitz. “In mijn herinnering verbleekt alles bij dat ene jaar.” Toch lukte het haar om door te gaan met leven.

“Daarom beperk ik mijn gedachten. Ik ben altijd nieuwsgierig, er gebeuren altijd nieuwe dingen.”

Na de oorlog trouwde Menco-Brommet met een andere overlevende van Auschwitz, Herman Samuel Menco. Ze kregen twee zoons. Het echtpaar ging later uit elkaar. Menco-Brommet heeft meegewerkt met talloze documentaires en televisieprogramma’s om te vertellen over de Holocaust. Ook ging ze langs op tientallen scholen om haar verhaal te delen met kinderen. Hiervoor kreeg ze in 1991 een koninklijke onderscheiding.