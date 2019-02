Arjan van Gils (D66) volgt lekkende wethouder Rotterdam op

D66 Rotterdam heeft Arjan van Gils voorgedragen als opvolger van de opgestapte wethouder Adriaan Visser. Dat maakte de partij vrijdag bekend op haar website. Van Gils neemt de portefeuille financiën, organisatie, haven en majeure projecten op zich.

Adriaan Visser legde die functie begin februari neer. Het was naar buiten gekomen dat hij in januari een vertrouwelijk stuk over een omstreden vastgoeddeal uit 2009 had gelekt aan de pers. Dit deed hij om de mediaberichtgeving te beïnvloeden. Visser was als ambtenaar grotendeels verantwoordelijk geweest voor die deal. Hij wilde met het lekken tegengewicht bieden aan kritisch rapport van de Rekenkamer dat onlangs was uitgekomen waarin zijn handelen gelaakt werd.

Onderzoek Aboutaleb

De gemeenteraad moet nu over de benoeming van 63-jarige Arjan van Gils stemmen. Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk. Hij is momenteel interim-directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Hij heeft twintig jaar bij de politie gewerkt. Van 1992 tot 1998 was Van Gils politiecommissaris in de regio Rotterdam-Rijnmond. D66 omschrijft hem als een “zwaargewicht” met “ruime ervaring met de portefeuilles organisatie en financiën”.

In opdracht van de Rotterdamse burgemeetser Ahmed Aboutaleb loopt een onderzoek naar het handelen van oud-wethouder Visser en CDA-fractievoorzitter Christine Eskes. Zij bekende dat zij ook het vertrouwelijke stuk had gelekt. Onlangs werd bekend dat ook VVD-wethouder Bas Kurvers op de hoogte was van de lekactie.

De lokale afdelingen van VVD, D66, GroenLinks, PvdA en CU-SGP vormen de coalitie in de Rotterdamse gemeenteraad.