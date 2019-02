ANP-hoofdredacteur wordt ‘directeur journalistiek’ bij Talpa

Marcel van Lingen, de hoofdredacteur van persbureau ANP, stapt over naar Talpa Network. Hij zal als ‘directeur journalistiek’ verantwoordelijk worden voor alle journalistieke uitingen van het mediabedrijf van John de Mol. Van Lingen was sinds 2011 hoofdredacteur van ANP en vanaf 2014 ook directielid.

ANP zelf is vorig jaar al overgenomen door Talpa, met de belofte dat het persbureau onafhankelijk zou blijven werken. Van Lingen zegt zelf “pas recent” te zijn benaderd om voor Talpa aan de slag te gaan.

“Talpa is tevreden over de journalistieke praktijken bij ANP en heeft zelf de ambitie om journalistiek uit te breiden. Dan ligt het voor de hand om binnen de eigen merken te kijken wie daarbij kan helpen.”

Nieuws-app

Hoe de journalistieke tak van Talpa Network eruit komt te zien, is onduidelijk. Afgelopen december maakte De Mol bekend dat hij dit jaar nog een eigen nieuws-app wil lanceren, om te concurreren met NU.nl, omroepen en dagbladen.

Van Lingen en een Talpa-woordvoerder zeggen nu dat het niet zeker is dat Talpa journalistiek zal bedrijven in de vorm van een app. Het bedrijf zou momenteel bezig zijn met “ontwikkelen wat we precies met nieuws gaan doen” en Van Lingen is aangetrokken zodat hij daarover “vanuit journalistiek perspectief” mee kan denken.

Wanneer meer bekend wordt over de journalistieke plannen van Talpa, wil de woordvoerder evenmin vertellen. Van Lingen stopt per direct bij ANP en begint begin april op zijn nieuwe positie. Zijn werkzaamheden bij het persbureau worden voorlopig overgenomen door de overige hoofdredactie- en directieleden.

Achtergrond

Van Lingen werkte voor hij aan de slag ging bij ANP onder meer als chef van de politieke redactie en de opinieredactie van de Amsterdamse krant Het Parool. Ook was hij hoofdredacteur van de voormalige Gemeenschappelijke Persdienst (GPD) en vicevoorzitter van het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren.

Talpa Network bezit onder meer vier televisiezenders (SBS 6, SBS 9 Veronica en Net 5) en vier radiozenders (Radio 538, Radio 10, Sky Radio, Radio Veronica). Ook heeft het YouTube-kanalen StukTV en S1TV. Naast ANP brengt Talpa nieuws tijdens de bulletins op de radiozenders en in de actualiteitenrubriek Hart van Nederland.

Persbureau ANP is het enige grote persbureau in Nederland. In 2014 nam ANP concurrent Novum Nieuws over. Het “interactieve” persbureau Nieuwsbank werd vorig jaar failliet verklaard.