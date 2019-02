200 Amerikaanse militairen blijven achter in Syrië

De Verenigde Staten halen toch nog niet al hun in Syrië gelegerde troepen terug naar huis. Er blijven tweehonderd “vredesbewaarders” achter in het land. Dat heeft perswoordvoerder van het Witte Huis Sarah Sanders vrijdag bekendgemaakt. Onduidelijk is waar de tweehonderd Amerikanen in Syrië gelegerd worden, en voor hoe lang.

Het besluit van president Donald Trump is genomen na een telefoontje van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. In de verklaring van het Witte Huis staat dat de twee hebben afgesproken “samen te blijven werken aan het creëren van een veilige haven”. Een Amerikaanse overheidsfunctionaris laat aan persbureau Reuters weten dat Trump het besluit al langer in voorbereiding had.

Coalitie

De Verenigde Staten hadden tot eind vorig jaar ongeveer tweeduizend militairen in Syrië, die zich vooral bezig hebben gehouden met het trainen van rebellengroepen die strijden tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS), die inmiddels is teruggedrongen tot de noordoostelijke provincie Idlib. Het land stond daarnaast aan het hoofd van een internationale coalitie, die luchtaanvallen uitvoerde. Volgens een anonieme regeringsbron van Reuters zal een aantal militairen in Idlib worden gelegerd, en wordt ook naar de zuidelijke regio Tanf gekeken.

President Trump heeft het terughalen van Amerikaanse militairen uit Syrië al tijdens zijn campagne voor het presidentschap in 2016 beloofd. In december kondigde hij de repatriëring ook daadwerkelijk aan, omdat de strijd tegen IS in Syrië volgens hem gestreden was. “Mijn enige reden om daar te zijn gedurende het Trump-presidentschap”, tweette hij.

Criticasters

Zijn aankondiging vorige maand dat de Verenigde Staten Syrië zouden verlaten kwam de president op kritiek te staan, ook uit eigen kring. Zo heeft de commandant van de Amerikaanse troepen in Syrië gezegd dat er voorlopig nog zeker 1.000 tot 1.500 militairen nodig zijn om de vrede te bewaren in Syrië. Trumps vorige minister van Defensie James Mattis was tegenstander van een vertrek, evenals een aantal prominente Republikeinen. Eén van hen, senator Lindsay Graham heeft het besluit van Trump om toch nog even te blijven toegejuicht. “De president ontloopt zo problemen zoals we die in Irak hebben gekend.”

Plaatsvervangend minister van Defensie Patrick Shanahan heeft vrijdag een ontmoeting met zijn Turkse collega Hulusi Akar.