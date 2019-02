20 jaar cel geëist voor moord op Koen Everink

In hoger beroep is vrijdag een onvoorwaardelijke celstraf van twintig jaar geëist tegen voormalig tenniscoach Mark de J. Hij werd vorig jaar tot achttien jaar cel veroordeeld door de rechtbank in Utrecht, voor de moord op zakenman Koen Everink.

Everink werd in maart 2016 in zijn woning in Bilthoven dood aangetroffen. Hij bleek met 24 messteken om het leven te zijn gebracht. De rechter achtte bewezen dat De J. die moord pleegde. De gewezen tenniscoach had een gokverslaving, en een schuld van 80.000 euro bij Everink. Over het terugbetalen daarvan hadden de twee een conflict.

In een aparte zaak die de nabestaanden van Everink tegen hem hadden aangespannen, is Mark de J. vorige maand veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 66.000 euro.

Ontkenning

De ochtend na de moord op Everink vond de politie naast het lichaam van de zakenman een mes met DNA-sporen van De J. In diens auto werd een bloedspoor van Everink aangetroffen. De moord is De J. echter blijven ontkennen. Na zijn straf in eerste aanleg is De J. in hoger beroep gegaan. Hij beweert zelf te zijn ontvoerd door een groep mannen, die op hun beurt Everink om het leven zouden hebben gebracht.

Die proceshouding en “het gruwelijke karakter van de daad” hebben er mede voor gezorgd dat de advocaat-generaal De J. nog harder wil straffen, dan de achttien jaar cel die hij al opgelegd had gekregen. De J. heeft het recht te zwijgen, maar de advocaat-generaal “leest nergens in het Wetboek van Strafvordering dat een verdachte tegen de klippen op mag liegen”. Dat de verdachte op geen enkele manier verantwoordelijkheid of berouw toont, maakt het verwerkingsproces volgens de aanklager alleen maar zwaarder. “Ook dit nodeloos leed dient mee te wegen in de strafmaat.”

Het is nog niet bekend wanneer het hof in Arnhem uitspraak doet in de zaak.