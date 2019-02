Zeker zeventig doden bij verwoestende brand Bangladesh

In de Bengaalse hoofdstad Dhaka zijn donderdag minstens zeventig mensen om het leven gekomen bij een grote brand, meldt persbureau AP. Ook zijn er zeker vijftig mensen opgenomen in het ziekenhuis, sommigen in kritieke toestand. Het vuur is inmiddels grotendeels onder controle.

De brand brak woensdagavond uit in het wijk Chawkbazar, een van de drukste delen van Dhaka. In het gebied zijn huizen dicht op elkaar gebouwd en van elkaar gescheiden door smalle straatjes. Hierdoor kon het vuur zich vermoedelijk snel verspreiden. Na een grote brand in 2010 waarschuwden de autoriteiten al voor het risico op dodelijke branden in de buurt.

In Chawkbazar zijn woningen, winkels, horecagelegenheden en opslagruimten gevestigd. In sommige gebouwen waren grote hoeveelheden plastic en chemicaliën opgeslagen. Ooggetuigen zeiden tegen lokale tv-zenders dat opgeslagen gascilinders “een voor een ontploften”. Hierbij zouden meerdere doden zijn gevallen.

Dodelijke branden zijn niet ongewoon in het arme Bangladesh. In 2010 stierven 123 mensen toen een opslagplaats met chemicaliën in vlammen opging. Twee jaar later kwamen zeker 112 mensen om door een brand in een kledingfabriek net buiten de stad. In 2013 vond een van de grootste industriële rampen ter wereld plaats in Dhaka, toen een kledingfabriek instortte. 1.137 mensen kwamen om.

Dhaka is de grootste stad van Bangladesh.