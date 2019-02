Waarom vrouwen zo weinig klussen

Als jullie denken: ‘wat is dat voor lawaai bij jou op de achtergrond?!’ dan kan dat kloppen, want terwijl ik deze column schrijf ben ik even een nieuwe hoogslaper aan het timmeren, een paar balken aan het frezen voor de nieuwe tuintafel en mijn badkamer aan het drilboren. Doe ik altijd rond deze tijd van het jaar: lekker klussen, als de lente begint.

Maar goed, óók nog even deze column en dat is nou ook toevallig, want die gaat dus óók over klussen in huis. Een lezer had me gevraagd daar eens iets over te schrijven.

Hij reageerde daarmee op mijn column van vorige week waarin ik schreef dat klusjes op school en kantoor, zoals luizenkammen, snotneuzen vegen in de pauze en cadeautjes regelen voor collega’s, bijna louter een vrouwentaak zijn en dat dat niet eerlijk is en een gemiste kans voor de samenleving.

Nou, zei de lezer: bij klussen in huis is dat dus precies andersom! Als het gaat om kitten, lassen en badkamers witten zijn vrijwel altijd de mannen de klos en drukken de vrouwen hun snor! En daar had hij natuurlijk wel een punt.

Ik vraag het me zelf in ieder geval ook geregeld af, waarom ik zo weinig vrouwen in de bouwmarkt zie. Tijdgebrek zal het niet zijn, de meeste vrouwen in Nederland werken parttime. Misschien is het iets met de prehistorie, toen de mannen beesten gingen schieten en hutten bouwen en dat iedereen er duizenden jaren later automatisch vanuit gaat dat daar ook het leidingwerk, de tegels en de elektra bij horen.

Waar ik moe van word, is van die vrouwen die klágen over klussen, maar zelf niks doen

Renée de Brouwer weet het ook niet precies, waarom vrouwen minder klussen dan mannen zegt ze, als ik haar erover bel. Ze werkt op het hoofdkantoor bij bouwmarktketen Hornbach. „Wat we veel zien is dat vrouwen iets in huis willen verbouwen en daar lijstjes van maken, maar de mannen het vervolgens moet uitvoeren.” Eigenlijk gek, vindt zij. „Want zo moeilijk en zwaar is klussen helemaal niet.”

Om dat te bewijzen geeft Hornbach kluscursussen voor vrouwen – met als motto ‘plamuur liever je muur dan je gezicht’ – die laten zien dat vrouwen net zo goed een stopcontact kunnen verplaatsen of een vloertje leggen.

Lees ook: We kunnen amper nog klussen, en dus leren we het tijdens workshops

Voor mannen zijn dergelijke cursussen er niet, zegt De Brouwer. „Die zijn wat zelfverzekerder en doen het gewoon.” Helaas, zou ik zeggen. Want ik denk dat we allemaal wel zo’n man kennen die dénkt dat hij geen cursus nodig heeft en vervolgens de badkamer onder water zet als hij een leiding verlegt. Je bidt toch soms op je blote knieën voor een vrouw die even op YouTube kijkt hoe het moet en het dan komt fixen. Maar goed, daar zijn er dus vrij weinig van.

Sterker nog, in plaats van aanpakken hoor ik veel vrouwen juist klágen over klussen. Klagen dat hun man de sneeuwkettingen erom moet leggen, klagen dat hij nou eindelijk eens moet beginnen aan de badkamer, maar zelf een poot uitsteken, ho maar. Van dát soort vrouwen word ik een beetje moe.

Want ik denk dat als je anno 2019 iets wil veranderen als vrouw, je dat écht niet meer alleen aan de mannen kunt overlaten. Als je vindt dat het anders moet in huis, laat staan in de samenleving, zul je daar toch echt zélf de toolbelt voor om moeten gorden.

Als dat allemaal helder is, ga ik nu weer even verder met de badkamer.

Mannen- en vrouwentips via @Japked op Twitter.