Vrouw overleden na bezoek Spaans sterrenrestaurant

Een 46-jarige vrouw is vorige week overleden nadat ze in het sterrenrestaurant Riff in de Spaanse stad Valencia had gegeten. Achttien andere bezoekers, onder wie de man en zoon van het slachtoffer, zijn ziek geworden.

Het is onduidelijk waaraan de vrouw is overleden. Het restaurant heeft de deuren gesloten in afwachting van een onderzoek van de autoriteiten, zo laat de eigenaar weten in een verklaring.

Onderzoek

Een eerste onderzoek van de autoriteiten leverde niets ongewoons op, zegt een woordvoerder tegen de Spaanse krant El Pais. De inspectie onderzoekt nu voedingsmiddelen die in het restaurant werden gebruikt.

De zaak kwam aan het licht toen de autoriteiten na het overlijden van de vrouw alle gasten die tussen 13 en 16 februari het restaurant hadden bezocht, benaderden. Hieruit bleek dat behalve de man en zoon van het slachtoffer, nog eens vijftien andere bezoekers ziek waren geworden. Ze hadden symptomen ontwikkeld die vergelijkbaar zijn met voedselvergiftiging.

De eigenaar van het restaurant laat in een verklaring weten dat hij “ongeacht de oorzaak spijt wil betuigen” voor wat er is gebeurd. Ook schrijft hij dat de samenwerking met de inspectie goed verloopt.