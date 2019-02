Vondst foto leidt tot vergismoord

Het conflict tussen een aantal kopstukken van de Nederlandse cocaïnemaffia is volledig uit de hand gelopen na de vondst van een observatiefoto van een familielid van crimineel kopstuk Ridouan T. De escalatie heeft uiteindelijk geleid tot een moordaanslag in Marrakech. Daarbij is per vergissing de zoon van een hoge Marokkaanse rechter doodgeschoten.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC en wordt bevestigd door de verklaringen van kroongetuige Nabil B., die door deze krant zijn ingezien. De verklaringen van Nabil B. staan centraal in het grootste onderzoek ooit naar liquidaties in de Nederlandse onderwereld.

‘Bij coke horen harde problemen’

Het gaat om een foto van de neef van Ridouan T. De recherche vond de foto in een speciaal geprepareerde bus die in de onderwereld werd gebruikt om concurrenten te observeren. De neef van Ridouan T. is daarna gewaarschuwd dat hij mogelijk op een dodenlijst stond. Het is niet ongebruikelijk dat de recherche dit doet.

Volgens kroongetuige Nabil B. houdt Ridouan T. een rivaliserende cocaïnesmokkelaar verantwoordelijk voor het maken van de foto: de Marokkaanse Nederlander Mustapha F. uit Amersfoort. Hij was het echte doelwit van de aanslag in Marrakech.

Kroongetuige Nabil B. zegt in zijn verklaringen dat Mustapha F. contact heeft gezocht met Ridouan T. omdat hij geen ruzie wilde. Nabil B.: „Zo van weet je, ik heb niks met jouw te maken”. Ridouan T. kon zich volgens de kroongetuige tijdens dat gesprek niet inhouden: „Hij heeft hem toen bedreigd en uitgescholden. Sindsdien loopt Mustapha met beveiliging.”

Nog zeven moordaanslagen

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft Ridouan T. in het voorjaar van 2016 opdracht gegeven om Mustapha F. te laten vermoorden. Dat leidt het OM af uit ontsleutelde berichten die volgens justitie zijn verstuurd met een speciale PGP-telefoon die aan Ridouan T. wordt toegeschreven. Een liquidatiepoging in Zoetermeer is indertijd mislukt. Het OM verdenkt de voortvluchtige Ridouan T. naast de voorbereiding van deze moordaanslag van betrokkenheid bij zeven andere liquidaties en pogingen daartoe.

Eind 2017 is in de Marokkaanse hoofdstad Marrakech opnieuw een aanslag gepleegd op Mustapha F. Daarbij is per vergissing de 26-jarige zoon van een hoge Marokkaanse rechter vermoord. De twee broers van Ridouan T. zijn in Marokko aangehouden in verband met de aanslag. Waar ze precies van worden verdacht, is niet duidelijk, zegt Inez Weski, de advocaat van Ridouan T. De verwachting is dat de strafzaak in Marokko volgende week verder gaat. Ook Mustapha F. moet zich verantwoorden. Hij zit vast op beschuldiging van witwassen.

Weski stelt dat haar cliënt beschuldigingen aan zijn adres over betrokkenheid bij onderwereldmoorden en grootschalige handel in cocaïne ontkent. „Het Openbaar Ministerie en de rechter-commissaris hebben ondanks meerdere verzoeken van mij geweigerd inzage te verlenen in de onderzoeksresultaten, en de onderliggende dossierstukken die aan de basis staan van de verdenking van mijn cliënt. Men wenst mij geen stukken te verstrekken. Het gevolg is dat mijn cliënt op zittingen en in de media wordt beschuldigd van bepaalde feiten waartegen hij zich niet kan verdedigen. Dat is in flagrante strijd met het recht op een eerlijk proces.”

Uit de verklaringen van kroongetuige Nabil B. blijkt dat Ridouan T. begin 2016 op twee fronten oorlog voert in de Utrechtse onderwereld. Een half jaar voordat de ruzie met Mustapha F. escaleert, heeft een andere drugshandelaar uit Utrecht aangifte gedaan tegen Ridouan T. wegens een levensbedreiging. Hij beschuldigt Ridouan T. ook van betrokkenheid bij liquidaties en cocaïnehandel.

