Kamer wil veroordeelde pedoseksuelen paspoort ontnemen

VVD, PVV, CDA en PvdA willen pedoseksuelen die onder toezicht van de reclassering staan, hun paspoort ontnemen. Dat meldt De Telegraaf donderdag, een CDA-woordvoerder bevestigt dat een meerderheid in de Tweede Kamer achter het plan staat. Veroordeelde pedoseksuelen moeten volgens de Kamer niet kunnen reizen buiten de Europese Unie om misbruik in verre landen te voorkomen.

Volgens het CDA is het plan nodig omdat het toezicht op kindermisbruik in een aantal landen gebrekkig is. Uit onderzoek van de World Tourism Organization van de VN blijkt dat onder meer Zuidoost-Azië een risicogebied voor kindermisbruik is door de armoede onder de bevolking en het toegenomen toerisme. Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes uitte eerder al haar zorgen over het gebrek aan toezicht in de regio.

Binnen EU

De pedoseksuelen in kwestie zouden wel hun identiteitskaart behouden, wat betekent dat zij in Europa kunnen blijven reizen. De CDA-woordvoerder stelt dat het probleem van kindersekstoerisme minder groot is binnen Europa, omdat het toezicht in EU-landen beter zou zijn. “Je ziet dat de stroom van sekstoerisme vooral naar een aantal verre landen als Thailand gaat.”

Of het juridisch haalbaar is om de ontneming van het paspoort vast te leggen in de wet, is nog onduidelijk. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming, VVD) onderzoekt of een nieuwe rechtsgrond gecreëerd moet worden om veroordeelde pedoseksuelen hun paspoort te ontnemen. Voor de zomer worden maatregelen verwacht.