‘Stem van IS dood bij luchtaanval’

Bij luchtaanvallen van de internationale coalitie tegen Islamitische Staat in Syrië is volgens de Franse publieke zender France Info woensdagmiddag de prominente Franse jihadist Fabien Clain om het leven gekomen. Zijn dood moet volgens Reuters nog via DNA-onderzoek officieel bevestigd worden. Zijn broer, Jean-Michel Clain, zou bij het bombardement zwaar gewond zijn geraakt.

Fabien Clain (41) was de stem die in de nacht van 13 november 2015 de aanslagen in Parijs op concertzaal Bataclan, bij verschillende terrassen en het voetbalstadion van Saint-Denis opeiste. Zijn broer Jean-Michel (38) was volgens de Franse inlichtingendiensten ook op de achtergrond van de geluidsclip te horen. In de opname was ook sprake van een aanval in het achttiende arrondissement, waar niets is gebeurd, maar waar wel de auto van de enige overlevende commando Salah Abdeslam is teruggevonden.

De Clains groeiden op tussen Normandië en Toulouse. Hun familie komt oorspronkelijk van het Franse eiland La Réunion. In de probleemwijk Mirail in Toulouse bekeerden ze zich begin jaren negentig tot de islam en radicaliseerden ze. De broers zouden enkele dagen geleden zijn opgemerkt in het laatste IS-bolwerk in Syrië, Baghouz. In 2015 is een internationaal opsporingsbevel tegen ze uitgevaardigd.

Fabien Clain had in Toulouse nauwe banden met ‘scootermoordenaar’ Mohammed Merah, die in 2012 zeven slachtoffers maakte in Toulouse en Montauban.