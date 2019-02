Schaf de waterschappen af

De verkiezingen zijn niet democratisch en veel keuze is er niet

Waterschapspartijen „zijn allemaal vóór droge voeten, vóór zuiver water, vóór schone natuur. Joh! Waarom zou je stemmen als er amper verschillen zijn? Daarnaast zijn de waterschapsverkiezingen absurd ondemocratisch: bijna een kwart van de zetels is bij voorbaat vergeven. Die mogen boeren, bedrijfsleven en natuurorganisaties zelf invullen.” Niels Herijgens, columnist in BN/De Stem

Waterschappen zijn achterhaald

Waterschappen zijn „archaïsche, dure bestuursorganen (…) De democratische legitimatie toont middeleeuws. Een substantieel deel van de bestuurders wordt niet gekozen maar rechtstreeks benoemd door hen welgevalligen. Dit zijn de zogeheten geborgde boerenzetels; een historisch relict.” Leen Harpe (GroenLinks), Tom van Aalfs (D66) en Frits de Kaart (PvdA), oud- Statenleden Provincie Zeeland, in Binnenlands Bestuur

Waterschappen zijn allang gemoderniseerd

Bestuurlijke structuurdiscussies zijn „zó 20e-eeuws!” Ooit waren er duizenden waterschapjes, nu „zijn er nog 21 grote waterschappen die tegen lage maatschappelijke kosten de essentiële watertaken in onze moderne samenleving vervullen.” John Steegh, Water Natuurlijk, en Hans Middendorp, Algemene Waterschapspartij, in Binnenlands Bestuur

Door waterschappen op te heffen kun je nauwelijks besparen

„De kosten van de waterschappen als bestuurslaag bedragen momenteel slechts 8 promille van de jaarlijkse uitgaven voor waterbeheer. Opheffing van de waterschappen vernietigt dus veel kennis en kunde en levert géén fundamentele besparing op.” Cees Veerman, oud-minister van Landbouw en oud-voorzitter Deltacommissie, in het Eindhovens Dagblad

Waterschappen voeren uitstekend de taak uit die ze is toebedeeld

Er is een aparte overheid omdat „Nederland een betrekkelijk uniek land is wat betreft overstromingsrisico’s en de afhankelijkheid van goed waterbeheer” Terwijl de kans om te overlijden als gevolg van een overstroming relatief groot is, hebben we „al meer dan 60 jaar geen slachtoffers als gevolg van overstromingen gehad.” Marleen van Rijswick, hoogleraar Europees en nationaal waterrecht (UU) op de site van het Montesquieu Instituut

Waterschapstaken zijn te belangrijk om ze te laten concurreren met andere bestuurlijke en politieke kwesties

Als waterschappen onder andere overheden ressorteren, moeten er lastige keuzes gemaakt worden tussen verschillende beleidsdoelen. „De waterschappen zijn gebaat bij een eigen domein en eigen belastingheffing, want hun verantwoordelijkheden gaan over een lange termijn. Die moeten niet concurreren met belangen van de korte termijn in de provincie.” Jaffe Vink, publicist, in NRC

