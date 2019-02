Politiek beladen benefietconcert moet verzet van Maduro breken

Een humanitair benefietspektakel met optredens van internationale popartiesten moet de komende dagen gaan dienen als ‘wapen’ om de Venezolaanse leider Nicolás Maduro alsnog op de knieën te krijgen.

Precies een maand nadat oppositieleider en parlementsvoorzitter Juan Guaidó (35) zich voor een menigte van tienduizenden burgers uitriep tot interim-president van het noodlijdende land ontspint zich dit weekend een nieuw cruciaal moment in de Venezolaanse crisis. Toneel is een grensbrug bij de Colombiaans-Venezolaanse stad Cúcuta, waar zich sinds enkele weken 200 ton aan hulpgoederen ophoopt van de Amerikaanse organisatie USAID, zoals rijst, meel, bonen, babyvoeding en medicijnen.

Guiadó – die erkenning heeft van de Verenigde Staten, de meeste Europese landen en rechts geregeerde Latijns-Amerikaanse landen – wil deze hulpgoederen al sinds zijn ‘aantreden’ op 23 januari de grens overbrengen. Het regime van Maduro weigert de hulp echter toe te laten. Volgens de autoritaire leider heeft zijn land geen hulp nodig en zou deze puur een excuus zijn van de Verenigde Staten en Guaidó om een militaire ‘invasie’ te organiseren in Venezuela.

Een groot internationaal benefietconcert op deze vrijdag, georganiseerd door de Britse miljardair en filantroop Richard Branson, moet Maduro’s verzet nu gaan breken. Op de inmiddels wereldberoemde Las Tienditas-brug zullen vanaf 10 uur ’s ochtends tot 10 uur in de avond meer dan dertig artiesten gaan optreden voor naar verwachting 250.000 bezoekers.

‘Venezuela Aid Live’ moet in naam verwijzen naar het legendarische Live Aid-concert van Bob Geldof in de jaren tachtig voor de hongersnood in Ethiopië. Daarnaast wil Branson, die zelf aanwezig zal zijn, 100 miljoen dollar voor extra hulpgoederen ophalen.

Politiek beladen

De Verenigde Naties, het Internationale Rode Kruis en andere grote ngo’s steunen het benefiet niet – ze vinden het te politiek beladen. Het concert kan dan ook in een meer conflictueuze sfeer gaan verlopen dan eerdere Live Aid-concerten. Terwijl de hele wereld toekijkt en artiesten optreden, zullen duizenden vrijwilligers de hulppakketten proberen de grens over te krijgen. Het concert moet de vrijwilligers als het ware rugdekking geven, doordat de blik van de wereld op de brug gericht is.

Rode Kruis waarschuwt voor precaire situatie gevluchte Venezolanen

De grote vraag wordt of – en hoelang – Maduro’s manschappen hen kunnen tegenhouden. De schaduwregering van Guaidó hoopt dat de Venezolaanse militairen aan de grens met Cúcuta de hulp uiteindelijk zullen moeten binnenlaten. Door aldus hun loyaliteit aan Maduro op te geven, zou het eruitzien alsof ze deserteren.

De Venezolaanse leider probeert sinds Guaidó’s opkomst naarstig de macht in handen te houden. Hij hield daarbij tot nu toe de steun van de legertop. Als opperbevelhebber heeft hij de militairen bevolen hoe dan ook te voorkomen dat de Amerikaanse hulp binnenkomt. Aan de grensovergang met Cúcuta, waar de hulpgoederen liggen, zijn Venezolaanse militairen gemobiliseerd. Ook is de Las Tienditas-brug aan Venezolaanse zijde geblokkeerd met gekantelde vrachtwagens.

„Jullie Amerikanen zijn uit op onze olie. Guaidó is jullie pion. Dit is hoe de VS al decennia regime change mogelijk maakt in Latijns-Amerika, en nu is de hele wereld getuige!”, riep Maduro in een toespraak afgelopen week. „We hebben de hulp niet nodig, we zijn geen bedelaars!”, aldus Maduro, wiens regering in de tussentijd wel 300 ton hulpgoederen van bondgenoot Rusland accepteerde.

Maduro sluit Venezolaanse grens met Brazilië

Ondervoeding en medicijnschaarste

Hoewel Guaidó en zijn Amerikaanse bondgenoten in Washington de noodhulp nu als politiek breekijzer inzetten, voltrekt zich in Venezuela wel degelijk al jaren een humanitaire crisis. De oppositie probeert sinds 2016 tevergeefs een zogeheten humanitaire corridor te openen.

Volgens de VN zijn 300.000 kinderen ondervoed. Negen op de tien ziekenhuizen kampt met chronische tekorten aan medicijnen. Zo zijn bijvoorbeeld antibiotica en insuline nauwelijks meer te krijgen. De medicijnen die er nog wel zijn, zijn door de hyperinflatie – die dit jaar kan oplopen tot 10 miljoen procent – onbetaalbaar.

„Maduro is verantwoordelijk voor de ramp die zich in Venezuela voltrekt. Als er niets gebeurt gaan mensen dood van de honger. We moeten Guaidó steunen, en daarom willen we met dit historische concert wereldwijde aandacht vragen voor de noodsituatie in Venezuela”, aldus Branson in een videoboodschap.

Alsof het karakter van het evenement nog niet surrealistisch genoeg was, maakte Maduro bekend dat ook hij dit weekeinde een concert organiseert. Aan Venezolaanse kant, op een kleine 300 meter van het podium van Branson bouwen Maduro’s aanhangers nu een eigen podium. Hier zal volgens de president drie dagen opgetreden worden. Dat dit niet alleen akoestisch, maar ook logistiek voor chaos zal zorgen, lijkt onvermijdelijk.

Een delegatie van meerdere Latijns-Amerikaanse presidenten die Guaidó steunen, onder wie de Chileense president Sebastián Piñera, zal bovendien onder leiding van de Colombiaanse president Iván Duque naar de grens komen om persoonlijk toe te zien hoe de hulp Venezuela binnen wordt gebracht. Interim-president Guaidó zelf zal naar verwachting zijn opwachting maken aan de Venezolaanse kant van de grens en daar met duizenden aanhangers proberen de hulp in ontvangst te nemen.

Wie zingt bij Maduro? De Britse miljardair Richard Branson organiseert vrijdag met twee Colombiaanse ondernemers het benefiet Venezuela Aid Live. Het verklaarde doel van het concert ‘Muziek voor Venezuela: hulp en vrijheid’ is geld ophalen voor humanitaire hulp aan het noodlijdende land en de regering-Maduro onder druk zetten die toe te laten. De circa dertig artiesten op het affiche komen vooral uit de Spaanstalige wereld, waar velen zeer bekende namen zijn. Een kleine selectie: Juanes. Na Shakira de bekendste popartiest uit Colombia. Brak in 2004 internationaal door met La camisa negra. Ook de grote Colombiaanse ster Maluma komt. Juan Luis Guerra. Dominicaanse zanger van zoet-poëtische ballades, maakte het merengue-genre internationaal bekend. Maná: bekendste poprockband van Mexico. Ook landgenoot Paulina Rubio komt. Luis Fonsi. Puertoricaanse zanger van het in Latijns-Amerika zeer populaire reggaeton-genre. Had in 2017 (met Daddy Yankee) de enorme zomerhit Despacito. Peter Gabriel. De medeoprichter van symfonische rockband Genesis heeft zijn steun uitgesproken aan het benefiet, maar het is onduidelijk of hij zelf zal optreden.