PEC, PSV, de KNVB en het landsbelang

Toon Gerbrands staat bekend als een voetbalbestuurder met een blik op de horizon, altijd bezig voorbij het eigen PSV-belang. Hij verweet andere clubs recent nog in een interview met Voetbal International „primair te blijven hangen bij reactief gedrag als: ik kijk niet verder dan de dag van morgen”.

Bij de KNVB heerst dan ook verbazing na de woedeaanval uit Eindhoven, toen een geste van de voetbalbond aan Ajax woensdag volkomen in het verkeerde keelgat schoot bij algemeen directeur Gerbrands van PSV. De voetbalbond willigde een verzoek van Ajax in om de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle uit te stellen.

Dat thuisduel stond gepland voor zaterdagavond 2 maart, drie dagen voor de return tegen Real Madrid in de achtste finale van de Champions League. Ajax-PEC Zwolle wordt nu woensdag 13 maart ingehaald. „In het belang van het Nederlandse voetbal hebben we voorafgaand aan dit seizoen met alle clubs afgesproken om zoveel mogelijk rekening te houden met de Europese verplichtingen van de Nederlandse clubs”, zei KNVB-competitiemanager Jan Bluyssen.

Strijd elfde plek UEFA-ranking

Nederland, nu alleen nog met Ajax, is met Oostenrijk verwikkeld in een strijd om de elfde plaats op de UEFA-ranking, die in principe rechtstreeks toegang zou gegeven tot de Champions League voor de kampioen van volgend seizoen. Dat is ook in het belang van PSV. Nu moet de landskampioen zich nog via play-offs plaatsen.

Waarom toch die woede? PEC en PSV, dat vier punten voorsprong heeft op Ajax in de titelrace, werden naar eigen zeggen overvallen. In Zwolle was bekend dat Ajax en de KNVB met dit idee speelden, maar volgens PEC-voorzitter Adriaan Visser was dat onder voorwaarde dat Ajax thuis een goed resultaat zou boeken. Het werd vorige week woensdag 2-1 voor Real, waardoor Ajax een lastige opgave wacht in Madrid. Visser: „Maar hoe dan ook hadden we niet ingestemd.”

Er is dan ook, dat is duidelijk, door de KNVB niet gezocht naar instemming. Volgens het bestuur betaald voetbal is de beslissing „geheel in de geest van de afspraken en gesprekken rond de ‘veranderagenda’”, aldus een woordvoerder. De veranderagenda is een reeks maatregelen die profclubs en de KNVB overeen zijn gekomen om het Nederlands voetbal sterker te maken. Solidariteit richting clubs die Europese verplichtingen hebben, is daar onderdeel van. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanpassen van speeldata in de competitie.

Maar volgens Gerbrands is het uit het schema halen van een competitiewedstrijd om die vervolgens buiten een speelweekend weer in te voegen „nog nooit besproken”, zei hij in het Eindhovens Dagblad. Die lezing wordt bij de KNVB niet ontkracht. Gerbrands richt zijn „kwaadheid” op Bluyssen, die „alle gemaakte afspraken eenzijdig heeft veranderd”.

Met Visser van PEC vindt Gerbrands dat een bekerwedstrijd verplaatsen „minder ellende had opgeleverd voor de competitie”. Hij doelt daarbij op de halve finale waarin Ajax komende woensdag (27 februari) tegen Feyenoord uitkomt. Als die opgeschoven zou worden had Ajax-PEC naar bijvoorbeeld vrijdagavond 1 maart verplaatst kunnen worden.

Situatie PEC beklagenswaardig

PSV gunt Ajax „alle rust in de voorbereiding op Real”, zegt een woordvoerder van de club. Het bezwaar van PSV betreft de gevolgde procedure en de communicatie, niet eens zozeer eventuele nadelen.

Die zijn namelijk niet evident. Ajax speelt door deze verplaatsing tussen 10 en 17 maart drie competitieduels, af te sluiten met de op papier zwaarste uitwedstrijd die het nog te gaan heeft: tegen AZ. Anderzijds kun je betogen dat PEC een selectie heeft die niet gewend is aan meer dan één wedstrijd per week. Dat zou er toe kunnen leiden dat PEC het duel tegen Ajax op een woensdagavond met minder intensiteit afwerkt. Bijvoorbeeld omdat de zondag erop een belangrijke wedstrijd – voor het ontlopen van nacompetitie – tegen Excelsior wacht.

Uiteindelijk is alleen de situatie van PEC werkelijk beklagenswaardig. Supporters moeten nu op een woensdagavond om 18.30 uur in Amsterdam zijn. PEC, dat doorgaans één keer per week in actie komt, speelt drie dagen voor de nieuwe datum van de Ajax-confrontatie thuis tegen AZ en dus drie dagen erna uit bij Excelsior.

PEC zwakte zijn dreigement met een arbitragezaak donderdag af, maar er komt vanuit Zwolle nog wel een „brief op hoge poten” naar Zeist, aldus Visser. Regerend kampioen PSV laat het bij de diverse uitingen van verontwaardiging.

Overigens treft Real Madrid die zaterdag 2 maart – het weekend dat Ajax nu rust krijgt – thuis koploper Barcelona.