Paus opent misbruiktop met roep om concrete maatregelen

Bij de opening van de bijzondere misbruiktop in het Vaticaan heeft paus Franciscus gezegd dat „concrete en doeltreffende” maatregelen nodig zijn. „Simpele en voorspelbare veroordeling” van seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken is niet genoeg, zei de paus.

Hij hield donderdagmorgen een korte toespraak die de toon moet zetten voor de drie dagen durende top. Dit is „ een gelegenheid voor bewustwording en zuivering”, zei de paus, die ook sprak over „de plaag van het seksuele misbruik dat is begaan door mensen van de Kerk”.

Slachtoffers van misbruik eisen behalve erkenning van wat er gebeurd is en bestraffing van de daders ook maatregelen tegen bisschoppen en kardinalen die het misbruik geheim hebben gehouden. In dit verband zei de Filippijnse kardinaal Chito Tagle, de eerste spreker op de top, tegen de aanwezige kerkleiders dat de geheimhouding „een diepe wond” heeft geslagen in hun relatie met de gelovigen die ze officieel hadden moeten dienen.