OVV: luchtvaart bewuster van risico’s conflictgebieden sinds MH17

Luchtvaartmaatschappijen gaan bewuster om met de risico’s van het vliegen over conflictgebieden sinds de MH17-ramp. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat donderdag is gepubliceerd. Het onderwerp is opgenomen in voorschriften van luchtvaartorganisaties als de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). Ook is er meer en vaak betere informatie beschikbaar over de conflictgebieden, wat de risico-inschatting voor maatschappijen gemakkelijker maakt.

Zo delen EU-lidstaten actiever inlichtingeninformatie om de risico’s van het overvliegen van bepaalde gebieden te analyseren. De gebieden die als risicovol worden aangemerkt, worden vervolgens opgenomen in het zogenoemde Conflict Zone Information Bulletin dat beschikbaar is voor maatschappijen en passagiers.

In Nederland is een convenant opgesteld voor de uitwisseling van informatie tussen de overheid en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Ook niet-openbare informatie wordt hierbij gedeeld. Hierdoor kan volgens de OVV ook in acute gevallen snel informatie worden meegenomen in de risicoanalyse van maatschappijen.

Gevolgen luchtvaart

Wat de veranderingen voor gevolgen hebben voor de veiligheid in de luchtvaart, is niet helemaal duidelijk. Wel wordt er sinds het neerhalen van vlucht MH17 niet meer van uitgegaan dat opengestelde luchtruimen automatisch veilig zijn. Ook zegt een aantal luchtvaartmaatschappijen eerder te besluiten niet over een bepaald gebied te vliegen als er geen duidelijke informatie beschikbaar is over de veiligheid.

De OVV is niet louter positief. De Raad stelt dat staten waar gewapende conflicten plaatsvinden, hun beheer va het luchtruim nauwelijks hebben veranderd. Ook stelt de OVV dat de “bereidheid en het vertrouwen” om elkaar actief te informeren niet overal ter wereld vanzelfsprekend is.