Maduro sluit Venezolaanse grens met Brazilië

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft opdracht gegeven de grens met Brazilië te sluiten, om te voorkomen dat de oppositie hulpgoederen het land binnenhaalt. Dat zei hij donderdag op de Venezolaanse staatstelevisie, meldt persbureau AP. Ook overweegt president Maduro de grens met Colombia te sluiten.

De sluiting van de grens met Brazilië is een reactie op de plannen van de oppositie, die aankondigde om via de grenzen van Colombia en Brazilië voedsel en medicijnen het Zuid-Amerikaanse land in te krijgen. Donderdagochtend vertrok oppositieleider Juan Guaidó vanuit de hoofdstad Caracas met een karavaan voertuigen naar de grens met Colombia.

Afgelopen dinsdag sloot Maduro de zee- en luchtgrenzen van Venezuela met Aruba, Curaçao en Bonaire, als reactie op de aankondiging dat de luchthaven van Curaçao zou gaan fungeren als doorvoerhaven van hulpgoederen naar Venezuela.

President Maduro ontkent dat het land in een humanitaire crisis verkeert en weigert hulp vanuit de Verenigde Staten. Hij zegt dat de Verenigde Staten een “grote nationale commotie” willen veroorzaken en een coup plegen om hem uit zijn presidentschap te zetten. Daarbij zouden ze de “show” van de humanitaire hulp gebruiken als een militaire interventie.