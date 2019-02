Macron wil naast antisemitisme ook antizionisme harder aanpakken

Frankrijk gaat de officiële definitie van antisemitisme uitbreiden met ‘antizionisme’, het ontkennen van het bestaansrecht van de Joodse staat. Dat is „een van de moderne vormen van antisemitisme”, zei president Emmanuel Macron woensdagavond tijdens het jaarlijkse diner van de Joodse belangenorganisatie CRIF in Parijs.

Anders dan de CRIF en een aantal parlementariërs wilden, wordt het strafrecht niet aangepast. Maar politie, rechters en docenten kunnen met de bredere uitleg beter mensen aanpakken voor wie „achter hun verwerping van Israël (...) de meest primaire haat tegen Joden schuilgaat”. De aangepaste definitie moet niet „mensen tegenhouden die de Israëlische politiek willen kritiseren”, waarschuwde Macron.

Macron zei ook drie neofascistische splintergroepen te gaan verbieden. Haat op internet wil hij harder aanpakken door van providers extra inspanningen te vragen om de identiteit van anonieme afzenders bekend te maken.

Grote demonstratie

In 2018 is het aantal geregistreerde antisemitische daden in Frankrijk met 74 procent toegenomen, maakte de Franse regering vorige week bekend. Dinsdag gingen in Parijs ongeveer 20.000 mensen de straat op om tegen de Jodenhaat te demonstreren. Bij het diner van de CRIF, dat door 200 gendarmes beveiligd moest worden, sprak Macron van een „terugkeer van antisemitisme die zonder twijfel sinds de Tweede Wereldoorlog niet vertoond is”.

Nadat zaterdag de conservatieve filosoof Alain Finkielkraut in de marge van een demonstratie van ‘gele hesjes’ al met anti-Israëlische teksten werd uitgescholden, zijn deze week vele tientallen Joodse graven bij Straatsburg beklad met hakenkruizen. De lokale televisiezender France 3 zag zich genoodzaakt een live verslag op Facebook van Macrons bezoek aan de begraafplaats te staken na vele commentaren als „Heil Hitler” en „Vieze Joden”. Op een monument in Lyon is woensdagochtend de tekst „Shoah blabla” aangetroffen.

Antisemitisme heeft in Frankrijk een lange geschiedenis. Het zogenoemde „nieuwe antisemitisme” van de laatste paar jaren heeft volgens onderzoekers nauwe banden met de grote betrokkenheid in migrantengemeenschappen en bij uiterst links met het lot van de Palestijnen. De man die zaterdag in een geel hesje het hardst schreeuwde tegen Finkielkraut, is volgens Franse media een telefoonverkoper uit het oosten van Frankrijk die banden zou hebben met Salafistische groepen. Hij zit sinds dinsdag vast.