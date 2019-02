Leiden stopt met Confucius Instituut

De Universiteit Leiden gaat eind augustus na twaalf jaar de samenwerking met het Chinese culturele Confucius Instituut beëindigen. Dat heeft de universiteit deze week bekend gemaakt.

Het Confucius Instituut maakt deel uit van de Chinese overheid om wereldwijd de Chinese taal en cultuur te verspreiden. In een persbericht stelt de universiteit dat ze „het uitstekende werk dat het instituut heeft gedaan op prijs” stelt maar dat „de activiteiten niet meer aansluiten bij de Chinastrategie”. De universiteit wil het accent leggen op onderzoek in samenwerking met Chinese onderzoeksinstellingen zoals de Chinese Shandong universiteit.

Er was al langer discussie over de vraag of het niet wetenschappelijke Confucius Instituut deel uit moest maken van de universiteit. Internationaal zijn de instituten in opspraak, vooral in de Verenigde Staten en Canada, vanwege hun banden met de Chinese communistische partij. Alle bestuurders van de Hanban, het hoofdkwartier van de vijfhonderd instituten in de wereld, zijn hoge kaderleden. De directeur van de Amerikaanse politiedienst FBI, Christopher Wray, waarschuwde vorig jaar voor spionage-activiteiten van de instituten.

In China politiek gevoelige onderwerpen zouden ook niet in die instituten aan de orde kunnen komen.

Naast Leiden hebben ook een combinatie van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit van Groningen en de hogeschool Zuyd in Maastricht een dergelijk instituut, dat daar het taalonderwijs verzorgt.