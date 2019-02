‘Klimaatmeisje’ Greta brengt Brussel in verlegenheid

„Jullie gedragen je als een stelletje verwende kinderen”, zegt klimaatactivist Greta Thunberg in een volgepakte zaal in een gebouw van de Europese Commissie. Met verstrakt gezicht en gevoel voor drama houdt de zestienjarige Zweedse even de adem in. Haar boodschap is gericht aan politici in heel Europa.

‘Klimaatmeisje’ Greta, initiatiefneemster van de inmiddels door heel Europa gehouden klimaatmarsen door spijbelende scholieren, is in Brussel. En dat zullen ze weten ook. „Wij moeten jullie rotzooi opruimen”, zegt Greta, omringd door tientallen televisieploegen.

Ruzie in het parlement

Nog vóór Greta dinsdagavond per trein van uit Zweden arriveerde bracht ze Brussel al in verlegenheid. Achter de schermen woedde meteen felle strijd over de vraag: welke EU-instelling, Parlement (EP) of Commissie (EC), zou haar een podium verlenen?

Het EP lag het meest voor de hand – daar treden wel vaker burgeractivisten op. Zo reikt het EP jaarlijks de Sacharov-prijs uit aan burgers die zich hebben ingezet voor mensenrechten.

Maar onder Europarlementariërs ontstond ruzie. De fractie van Europese Groenen, die Greta naar het EP wilde halen, werd gedwarsboomd door de grotere fracties van christen-democraten en liberalen. „Greta moet gewoon naar school”, zei Guy Verhofstadt, leider van de liberalen.

Daarop rook verderop in de stad de EC haar kans om de show rond Greta te stelen. In allerijl werd een zaaltje geregeld. De Groenen hadden het nakijken. „We hebben het spel verloren”, klonk het in het kamp van de Groenen.

Warrige speech

En dan is het woensdagochtend zo ver. EC-voorzitter Jean-Claude Juncker hoeft maar één ding te doen: gebruik maken van dit mediagenieke moment en vriendelijk naast Greta plaatsnemen. Maar in plaats daarvan houdt Juncker een warrige speech en sneert naar Greta: „Ik heb als zestienjarige óók betoogd, maar ik deed dat op zaterdagen en nooit op schooldagen.”

Meteen barst op sociale media een storm van kritiek los. „Een triest schouwspel”, zegt de Belgische klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele over Junckers optreden.

Onder politiebegeleiding verlaat Greta het zaaltje om zich in de stad aan te sluiten bij de Belgische scholieren die voor de zevende donderdag op rij beginnen aan hun klimaatmars.

Bij de Groenen heerst opluchting. Juncker heeft met Greta publicitair niet gescoord. Nu hopen de Groenen op een herkansing, met een uitnodiging aan Greta om in maart alsnog naar het EP te komen.