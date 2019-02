‘Kinderen van IS-ouders lopen gevaar in Syrische kampen’

De naar schatting 2.500 buitenlandse kinderen die in drie vluchtelingenkampen in Noordoost-Syrië leven, lopen risico doordat ze dikwijls worden buitengesloten door andere vluchtelingen. Volgens kinderrechtenorganisatie Save the Children leven de buitenlandse kinderen apart van de Syrische vluchtelingen, waardoor zij voedsel en andere hulpgoederen mislopen.

“De omstandigheden in de kampen zijn voor iedereen slecht, maar kinderen van buitenlanders en IS-ouders lopen een groter risico”, aldus een woordvoerder van Save the Children. “Zij zijn niet geliefd en worden weggehouden van voedselhulp.”

De kinderen in de drie kampen komen uit ruim dertig landen, waaronder een onbekend aantal uit Nederland. Het gaat ook om kinderen van uitreizigers, die in Syrië zijn geboren. De meesten wonen in de kampen met alleen hun moeders, doordat de vaders gevangen zijn genomen of zijn gedood in de strijd. Zeker 38 kinderen leven er alleen. Het gaat in sommige gevallen om kinderen van nog maar enkele weken oud. Ook is kindersterfte een probleem volgens Save the Children, vijftig kinderen overleden sinds begin dit jaar tijdens hun vlucht of in de kampen aan onderkoeling en ondervoeding.

Meer vluchtelingen op komst

De hulporganisatie voorziet dat de omstandigheden in de vluchtelingenkampen nog verder zullen verslechteren. In de strijd om het Syrische Baghouz, het laatste stukje IS-grondgebied, komt vanuit de regio een nieuwe stroom vluchtelingen op gang. Er is behoefte aan voedsel en medicijnen voor de kinderen, net als bescherming en gespecialiseerde hulp bij traumaverwerking.

Het terughalen van kalifaatgangers en hun kinderen is een politiek discussiepunt in veel landen, waaronder Nederland. Save the Children doet een oproep aan de internationale gemeenschap bij te dragen voor de veiligheid van alle kinderen in Syrische kampen.

