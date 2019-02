Intertoys kondigt faillissement aan, mogelijk doorstart

Speelgoedketen Intertoys is donderdag failliet verklaard door de rechtbank van Amsterdam. De winkels blijven voorlopig open, de curatoren onderzoeken momenteel of een doorstart mogelijk is. Vorige week werd al bekend dat het concern uitstel van betaling moest aanvragen wegens acute geldnood.

Intertoys kwam volgens topman Roland Armbruster in de geldproblemen door teleurstellende resultaten in december, een belangrijke maand op de speelgoedmarkt. “De markt stapt veel sneller over op online dan we hadden gedacht”, zei Armbruster vorige week tegen NRC. Intertoys heeft zich geprobeerd te redden door onder meer te investeren in de webwinkel en een nieuw IT-platform, maar de ontwikkeling was “te weinig en te langzaam”, aldus Armbruster.

Lees ook: De speelgoedwinkel als pretpark

Marktleider

Geheel onverwachts is het faillissement van Intertoys niet. Speelgoedwinkels lijden al jaren onder het succes van webwinkels als Bol.com, die hetzelfde speelgoed vaak voor een lagere prijs verkopen. De omzet van fysieke speelgoedwinkels loopt ieder kwartaal sterk terug.

Op dit moment is de speelgoedwinkelketen de grootste van Nederland. Intertoys heeft 286 winkels en ruim honderd franchisefilialen. Het bedrijf was jarenlang ook actief in Duitsland, al deze winkels zijn inmiddels gesloten. In België zijn nog enkele Intertoys-winkels, deze vallen net als de franchisefilialen buiten het faillissement.

Intertoys viel tot 2017 onder de Blokker Holding, het moederbedrijf van de gelijknamige huishoudwinkel. Blokker was in het verleden ook eigenaar van Bart Smit en Toys XL. Deze merknamen zijn verdwenen. De winkels zijn de afgelopen jaren omgebouwd tot vestigingen van Intertoys.