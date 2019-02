Fox News-anchor scheldt historicus Bregman uit: go fuck yourself

Amper een maand na zijn felle betoog tegen belastingontwijking in Davos, is historicus en auteur Rutger Bregman opnieuw wereldnieuws. De aanleiding: een interview op de rechtse Amerikaanse tv-zender Fox News dat uitmondt in een scheldkanonnade van presentator Tucker Carlson. “Go fuck yourself”, zegt Carlson. “Je bent een idioot.”

Fox News zond het vorige week dinsdag opgenomen interview niet uit. Bregman dreigde daarom eerder al met publicatie van zijn eigen opnames van het gesprek, dat hij voerde vanuit een Amsterdamse studio. Woensdag verschenen de beelden inderdaad online, via het Amerikaanse NowThis News.

Bekijk hier het interview:

Aan het begin van het vraaggesprek is er nog niets aan de hand. Carlson complimenteert Bregman met diens geruchtmakende optreden op het World Economic Forum. Dan opent de publicist echter de aanval op Carlson en Fox News: die zouden zelf deel uitmaken van het probleem. Carlson wordt betaald door de schatrijke eigenaren van de tv-zender, betoogt Bregman, en daardoor besteedt hij nooit aandacht aan belastingontwijking. “Je bent een miljonair die wordt betaald door miljardairs”, aldus de Nederlander.

De opmerkingen vallen niet in goede aarde bij Carlson. “Fox wordt niet eens uitgezonden waar jij woont”, zegt de presentator, waarna Bregman opmerkt dat hij de zender op internet bekijkt. “Ik wilde je een podium geven, maar je bent te fucking irritant”, briest Carlson vlak voor het einde van het filmpje.

Conferentie van brandweermannen

In Davos wond Bregman zich tijdens een paneldiscussie op over de in zijn ogen hypocriete mondiale elite op de conferentie. De politici en zakenlui spraken in het Zwitserse kuuroord over filantropie en innovatie, maar negeerden volgens Bregman de massale belastingontwijking door veel grote bedrijven. “Alsof je naar een conferentie van brandweermannen gaat terwijl je het niet over water mag hebben”, zei Bregman. “Belasting, belasting, belasting. De rest is flauwekul.”

Dezelfde boosheid is ook de reden dat Bregman het filmpje van het Fox-interview openbaar heeft gemaakt, twitterde hij woensdag. “Ik heb het vrijgegeven omdat ik vind dat we moeten blijven praten over de manier waarop geld de politiek corrumpeert. En de video laat ook zien hoe boos de elite wordt als je het onderwerp bespreekt.”

Carlson - een criticus van immigratie en voorstander van geringe overheidsbemoeienis met de economie - reageerde donderdag op Twitter op de controverse. “Niemand van het management heeft ooit verteld welke standpunten ik moet uitdragen op dit kanaal”, aldus de presentator. “Dat kon ik Rutger Bregman niet aan zijn verstand brengen. Hij was overtuigd van zijn gelijk.” Vanwege zijn eigen scheldwoorden kon het fragment niet worden uitgezonden, zegt Carlson. “Sorry daarvoor. Maar ik meende het oprecht.”