FNV klaagt bezorgservice Picnic aan om ‘schenden supermarkt-cao’

Vakbond FNV begint een rechtszaak tegen online supermarkt Picnic omdat die weigert de supermarkt-cao toe te passen. Medewerkers van het bedrijf zouden daarom gemiddeld 2 euro per uur minder verdienen dan hun collega’s bij traditionele supermarkten. FNV is vorige week in gesprek gegaan met het bedrijf, maar er kon geen consensus worden bereikt.

Picnic is van mening dat zijn medewerkers niet onder de cao vallen, omdat het bedrijf geen fysieke winkels heeft. Dat zegt oprichter Michiel Muller op NPO Radio1. “We zijn niet tegen een cao maar deze moet passen bij onze operatie, de nieuwe industrie van e-commerce.” De cao is volgens Muller bovendien tientallen jaren oud.

FNV-bestuurder Marianne Jekkers benadrukt desgevraagd dat de laatste cao in 2017 is gesloten. Ook is in de tekst opgenomen dat “iedere fysieke en virtuele inrichting waar overwegend een verscheidenheid aan verbruiksartikelen (…) wordt verkocht” onder de cao valt. Als voorbeeld worden typische supermarktproducten als groente, fruit en dranken genoemd.

Uitrollen in Nederland

Voor Jekkers staat daarom buiten kijf dat Picnic zich aan de cao dient te houden. De webshop van Albert Heijn, Picnic’s grootste concurrent, is bovendien ook bij de cao aangesloten.

“Het gaat om een interpretatie van de tekst. Wij hebben in december gezegd dat we vinden dat de cao bij Picnic van toepassing is, zij zijn het daar niet mee eens. Daarom is het nu aan een derde, de rechter, om er een oordeel over te vellen.”

Supermarktdienst Picnic werd in 2015 opgericht in Amersfoort. Via een app kan men vanaf 25 euro boodschappen bestellen. Picnic rekent geen bezorgkosten en gebruikt, om de kosten te drukken, vaste routes op vaste tijden. Het bedrijf bezorgt in grote delen van de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant en wil uiteindelijk in heel Nederland uitrollen. Bij het bedrijf werken momenteel drieduizend mensen.