Een recept voor Kräuterquark, typisch Duits broodbeleg

Er moest echt dringend iets aan Duits worden gedaan. We stonden een mager vijfje en komende week hadden we een proefwerk dat dubbel meetelde voor ons eindrapport. Mijn ex spreekt altijd in koninklijk meervoud wanneer het over de schoolresultaten van het nageslacht gaat. Ook heeft hij de taken op dit gebied strak verdeeld tussen hemzelf en mij. Hij helpt onze jongste met exacte vakken, ik doe de alfakant. (De oudste studeert inmiddels wiskunde; die geeft óns bijles.)

Nu had ik vroeger net zo’n scheisse-hekel aan Duits als Pep heeft. Super-langweilig vak, absoluut geen geile Sprache, zeg maar. Maar toen liep ik tegen een knappe, blonde, Duitse kunstenaar aan en leerde vozenderwijs zijn taal. Sindsdien houd ik heimelijk heel veel van Duits en dus was ik behoorlijk in mijn nopjes met het huiswerk dat we op hadden gekregen: kijk naar een Duitse serie, met Duitse ondertiteling.

NRC Eten & gezondheid Elke week de laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven. Inschrijven

Pep koos Dark, een Netflixserie die zich nog het best laat omschrijven als ‘de Duitse Stranger Things’. Ik vond ’m eigenlijk aan de enge kant, maar omdat we samen onder een dekentje op de bank lagen, met een pot thee en een reep chocolade onder handbereik, trok ik het net. Wat ook hielp is dat er zulke schitterende woorden voorbij rolden op het scherm. Donnergrollen. Hubschraubergeräusch. Arschloch. Ik herhaalde al deze woorden hardop in mijn overdrevenste Duitse dictie en liet mijn zoon ze daarna ook nog drie keer uitspreken. Fabelhaft, mein Kind!

In de dagen tot aan het proefwerk sprak ik zo vaak mogelijk Duits tegen hem en smeekte hem om, al was het maar één keer, Muti tegen mij te zeggen, iets wat hij gedecideerd weigerde. (Uiteindelijk vroeg ik het mijn oudste zoon, die zijn moeder dat kleine pleziertje wél gunde.) Terwijl ik dit schrijf, weten we nog niet wat we gehaald hebben, maar de verwachting is dat het minstens een zeven wordt.

U zult zich inmiddels wel afvragen waar ik naartoe wil met dit verhaal. Also, het toeval wil dat ik in deze zelfde week een zojuist verschenen Duits kookboek opgestuurd kreeg – Strudel + Knödel, van Anja Dunk – en dat dit alles bij mij een acute heimwee veroorzaakte naar de keuken van mijn toenmalige Schwiegermuti. En omdat we midden in de wintersporttijd zitten, dacht ik dat u misschien ook wel in de stemming zou zijn voor een paar gutbürgerliche gerechten van onze oosterburen.

Lees ook: Dit zijn broodtrommels die wél worden leeggegeten

We maken er een Duitse week van. Vandaag geef ik een recept voor Kräuterquark, een typisch Duits broodbeleg waarin mijn schoonmoeder – ik noem haar wel zo, maar de kunstenaar en ik waren niet getrouwd hoor; we hielden het drie jaar vol en toen werd ik gek van zijn kunstenaarachtigheid – heel goed was. Komende week gaat collega Sam de Voogt met u koken uit het boek van Anja Dunk.

Het geheim van smakelijke kruidenkwark is vet. Met magere kwark wordt het al snel een soort reformsmeerseltje, iets dat je voor straf eet in plaats van voor je plezier. Koop dus volle kwark, of voeg een goeie scheut slagroom toe. De kruidenkwark is lekker op brood (met rauwkost), maar ook bij gepofte aardappelen.

Duitse kruidenkwark

(voor een schaaltje vol)

Een handje bieslook; een handje andere groene kruiden zoals dille, peterselie, dragon, kervel, zuring (kies minstens 2 soorten); 250 g volle kwark óf magere kwark + 50 ml lobbig geklopte slagroom; een snuf zoet paprikapoeder.

Snijd alle kruiden fijn. Roer de kwark, slagroom, kruiden en het paprikapoeder door elkaar.

Proef en maak op smaak met zout en versgemalen peper.