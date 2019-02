Dirty John: niks is simpel met deze man

Netflix-serie

Dirty John Van: Alexandra Cunningham. Met: Connie Britton, Eric Bana, Juno Temple, Julia Garner. Acht afleveringen van circa 45 minuten. ●●●●●

John Meehan is niet zomaar een oplichter, John Meehan is een meester-manipulator. Zijn bijnaam Dirty John zegt eigenlijk alles wat je moet weten, niemand moet deze man in de buurt laten. Toch weet hij de succesvolle binnenhuisarchitect Debra Newell te verleiden en razendsnel ten huwelijk te vragen. Ze zegt ja. Wat volgt is een opeenstapeling van leugens en heftige ontwikkelingen die soms moeilijk te geloven zijn.

Toch komen de twists niet uit het hoofd van een overijverige schrijver, het verhaal van de Amerikaanse serie Dirty John is namelijk gebaseerd op een succesvolle non-fictiepodcast van Los Angeles Times-journalist Christopher Goffard.

Nu de markt voor podcasts steeds groter wordt, verschijnen er ook steeds meer adaptaties. Recent was Julia Roberts voor het eerst in een televisieserie te zien, het op een podcast gebaseerde Homecoming. In maart verschijnt zelfs een serie over Alex Blumberg, oprichter van Gimlet, een podcastbedrijf dat dit jaar werd gekocht door muziekdienst Spotify.

Een charismatische anesthesioloog die precies de juiste dingen tegen haar zegt

Sommige details in het verhaal zijn aangepast, maar de belangrijkste elementen zijn behouden voor een uiterst smeuïge adaptatie die overeind wordt gehouden door een paar uitstekende acteurs. Vooral Eric Bana krijgt de kans om helemaal los te gaan. De acteur schakelt van charmant naar doodeng en weer terug. Hoewel hij soms op het randje van overacting terechtkomt, speelt hij op een zeer overtuigde manier een psychopaat. Na een tijdje kun je niet anders dan een gruwelijke hekel aan deze slechterik krijgen.

Connie Britton geeft hem tegengas in een lastige, meer ingetogen rol als de vrouw die een relatie aangaat met een – zonder dat zij dat weet – gevaarlijke man. We zien het verhaal vooral vanuit haar perspectief, net als in de podcast. Debra denkt dat ze na meerdere mislukte huwelijken eindelijk een perfecte man heeft gevonden: een charismatische anesthesioloog die precies de juiste dingen tegen haar zegt. Dat hij een paar dubieuze trekjes heeft ziet ze in eerste instantie niet. Bij haar oudste dochter Veronica (Juno Temple) gaan de alarmbellen rinkelen: zij heeft al meteen een hekel aan de nieuwe vlam van haar moeder.

Christopher Goffard van The Los Angeles Times over Dirty John Part I: the real thing

Beluister ook de podcast

Veronica is tegelijk een verwend nest en zorgt daarmee ook voor wat luchtigheid in het geheel. John draagt een korte broek tijdens de eerste date met haar moeder, dus er klopt iets niet aan hem, zo denkt ze. Haar wantrouwen blijkt terecht, al kan ze tijdens de eerste ontmoeting geen idee hebben waar hij precies toe in staat is. „Niks is simpel met deze man”, zegt iemand op een gegeven moment en dat klopt. Flashbacks geven meer inzicht in de achtergrond van John en zijn eerdere manipulatie van vrouwen.

Luisteraars van de succesvolle podcast en lezers van de krantenartikelen zullen de details al kennen, wie eerst aan de serie begint kan Google beter links laten liggen. De entertainmentwaarde zit namelijk ook in de steeds verdere escalatie en de manier waarop de levensgeschiedenis van de hoofdpersonages uit de doeken wordt gedaan. Daarbij gaan de makers niet altijd even subtiel te werk, Dirty John voelt tijdens sommige momenten meer als een goedgemaakte soap dan een hoogwaardige dramaserie. In de Verenigde Staten ging de serie niet in première op Netflix (wel in Nederland), maar op Bravo, een kabelzender die vooral naam heeft gemaakt met realityseries als The Real Housewives of Orange County.

Sommige critici vinden dat bepaalde aspecten uit de podcast onderbelicht blijven in de serie. Gelukkig staat de podcast gewoon nog online om antwoord op onbeantwoorde vragen te geven.