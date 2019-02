De sjoemeldiesel rijdt voort. En iedereen kijkt naar elkaar

Zorg dat de auto’s schoner worden

Niet lang nadat het dieselschandaal in september 2015 aan het licht kwam, eiste Duitsland dat Volkswagen met een fix kwam. Op z’n minst moest de software eruit die de auto op de rollenbank schoner laat rijden dan buiten.

De instantie die toezag op die update is het KBA, de Duitse evenknie van wegautoriteit RDW. Het KBA stelde de fix voor alle Duitse Volkswagenbezitters verplicht. De RDW deed dat niet, dat hoeft niet in Nederland. Tot ergernis van Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks: „40.000 auto’s rijden nu nog rond zonder zo’n update. Dan onderneem je toch actie?” Kröger diende in november een motie in om de fix alsnog verplicht te stellen bij de periodieke autokeuring.

Het gedoe met die update laat goed zien hoe versnipperd de verantwoordelijkheid is in de Europese Unie. In Europa kan een autofabrikant kiezen in welk land hij een ‘typegoedkeuring’ aanvraagt voor een nieuw model. De goedkeuring telt in heel Europa. Maar alleen het land dat de goedkeuring afgeeft, kan maatregelen van de fabrikant eisen. En niet elk land neemt die over.

Er is nog een groter probleem. De RDW en onderzoeksinstituut TNO ontdekten dat die update auto’s nauwelijks schoner maakt. Dat stond in stukken die Stichting Volkswagen Car Claim, die opkomt voor gedupeerde autobezitters, vorig jaar opvroeg met beroep op de Wet openbaarheid van bestuur. De auto’s waren na zo’n fix nog steeds te vies en deden raar als het buiten koud was of de motor warm werd.