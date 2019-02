De einzelgänger van PVV Rotterdam

Met Allah heeft Maurice Meeuwissen niet zo veel als PVV-raadslid. Maar is deze wereld wel bij toevál ontstaan, vraagt hij zich als mens soms af. „Er moet toch ook een soort Schepper zijn geweest”, bespiegelt Meeuwissen in het Rotterdamse stadhuis. „Of wordt alles hier om je heen geprojecteerd? Is alles één grote droom?”

Hoe bedoelt hij? „Zijn we hier echt, of is het allemaal virtual reality? In The Matrix… Ja, dat zijn af en toe van die filosofische gedachten. Maar ik vind vooral dat iedereen zelf moet weten waarin hij gelooft.”

Dichter bij Meeuwissen komen we niet, tijdens dit interview in oktober vorig jaar. Een vervolgafspraak zegt het raadslid ineens af, net als een koffie-afspraak daarvoor. Hij vreest een artikel dat feitelijk klopt, „maar een ongewenst/vertekend beeld van mij geeft”, mailt hij.

Een islam-criticus die zijn harde boodschap van „de-islamisering” mechanisch opdreunt. Een zachtaardige, wat wantrouwende man die eigenlijk aansluiting zoekt bij anderen. Een onervaren PVV-pion in Rotterdam die de pers schuwt en in de raad niet serieus wordt genomen. Zo omschrijven bekenden Maurice Jean Pierre Meeuwissen (Maastricht, 1969), lijstduwer voor de Provinciale Statenverkiezingen in Zuid-Holland.

Al bijna een jaar is Meeuwissen het eenzame gezicht van de PVV in Rotterdam. Hij heeft zich in de raad geïsoleerd met zijn monotone islamkritiek en zelf afstand genomen van lokale partijgenoten. Oud-PVV-kandidaten hebben Meeuwissen voor de kantonrechter gedaagd en een integriteitsklacht tegen hem bij de gemeente ingediend. Een geplande rechtszitting is deze week opgeschort voor een bemiddelingspoging.

Rotterdam veroveren

„De PVV gaat Rotterdam veroveren!”, riep partijleider Geert Wilders vorig jaar. De partij stond voor het eerst op de kieslijst in de stad met twaalf kandidaten; de rechtse concurrent Leefbaar Rotterdam was gewaarschuwd. Maar lijsttrekker Géza Hegedüs moest na één dag al terugtreden wegens extreem-rechtse sympathieën. Zijn opvolger werd de al even onbekende Meeuwissen, nummer vier op de lijst, die zich bijna de hele de campagne verstopte. De PVV kreeg 8.149 stemmen (4 procent) en won na de restzetelverdeling uiteindelijk niet twee, maar één van de 45 raadszetels.

Meeuwissen groeide op in Hengelo en was goed in exacte vakken, vertelt hij in oktober. Hij was een „leefkind”, géén „leeskind”, dat hockeyde, tenniste, voetbalde en fietste. Zijn vader was scheikundig ingenieur en op zijn twaalfde wist Meeuwissen al dat hij aan de TU Delft wilde studeren. Hij werd werktuigbouwkundige, met als afstudeerrichting baggeren.

Maar zijn CV gaat alle kanten op. Hij was luitenant bij de Koninklijke Militaire Academie en reed in een tank, zegt hij. Hij werkte in de vastgoedsector, als IT’er en haalde een master zorgmanagement in 2015.

Meeuwissen heeft ook veel gereisd als backpacker. Hij houdt ervan om kriskras door steden te wandelen. Zo gaat hij ook door het leven, zegt hij: „De laatste tien jaar denk ik: ik wil gewoon een heel leuk leven hebben. Veel dingen beleven en zien.”

Waarom Meeuwissen politicus is geworden, vragen mensen in zijn omgeving zich af. Tijdens PVV-klasjes schreeuwde hij vooral ingestudeerde oneliners van Wilders, zeggen partijgenoten. Hij diende pas na 7,5 maand zijn eerste moties in, bezoekt geen commissievergaderingen en is vooral actief op Twitter. Als zelfstandige was hij altijd op zoek naar werk; misschien zag hij de PVV als kans, oppert een bekende.

Meeuwissen wil in Rotterdam alle moskeeën sluiten, „de-indoctrinatieprogramma’s” voor moslims en een hoofddoekjesverbod voor minderjarigen. Zijn islamkritiek heeft niet te maken met zijn eigen biseksualiteit, zegt Meeuwissen desgevraagd. Hij was vroeger geïntrigeerd door Pim Fortuyn en heeft Europese steden zien veranderen door migratie, zegt hij. Zelf was hij bij de rellen voor het Turkse consulaat in Rotterdam in maart 2017. „Een eyeopener.”

Opstappen

Vijf oud-PVV-kandidaten – Marjan Gonsalvez, Norbert Swaneveld, Vinnie Metselaar, Miro Schäfer en Peter Duinker – willen vertellen over Meeuwissen. „Hij doet voor ons gevoel niets”, zegt Gonsalvez. Ze vinden dat hij moet opstappen, want zij zijn de échte Rotterdamse PVV.

De interne problemen begonnen al na de lokale verkiezingen vorig jaar. In april mailde Meeuwissen de overige PVV-kandidaten dat „verdere inzet” van hen „nu en in de toekomst” niet meer nodig was. „Ik, als zijnde de fractie PVV Rotterdam, beslis hier zelf over”, schreef hij hen.

In juni ontsloeg hij Swaneveld en Gonsalvez als ondersteunende burgerraadsleden en Gonsalvez ook als beleidsmedewerker. Meeuwissen ging zijn fractie runnen met zijn gelijknamige levenspartner, Maurice Hol. Maar Gonsalvez meldde zich ziek en vocht haar ontslag als beleidsmedewerker met succes aan. Meeuwissen was niet gevolmachtigd haar te ontslaan en had haar vanaf oktober eigenlijk weer moeten aannemen, aldus de kantonrechter.

Verder liet Meeuwissen zich in augustus uitschrijven als voorzitter van de Stichting Ondersteuning Fractie PVV Rotterdam. Hierin was hij nog verbonden met zijn partijgenoten: penningmeester Swaneveld en secretaris Metselaar. Maar minstens één raadslid moet in het stichtingsbestuur van een fractie zitten, volgens gemeentelijke regels. Sinds augustus krijgt Meeuwissen daarom geen financiering meer (80.000 euro per jaar voor een eenmansfractie). Uit protest heeft Meeuwissen een klacht ingediend tegen de raadsgriffier – en deze week weer ingetrokken.

Bij het doornemen van de bankafschriften van de stichting stuitten de PVV’ers op een vreemde betaling, zeggen ze. Na Gonsalvez’ ontslag kreeg de partner van Meeuwissen hetzelfde salaris als zij: netto 1.973 euro, voor Hol een stijging van 620 euro. Verder kreeg zijn partner op 9 en 12 juli het salaris voor juli én augustus uitbetaald, terwijl het zomerreces werd. Meeuwissen deed wel pas op 1 augustus aangifte van loonbelasting voor zijn partner en liet zich 3 augustus uitschrijven bij de PVV-stichting. Sindsdien is zijn partner niet meer uitbetaald.

„Graaien”, noemen de andere PVV’ers het. Hun integriteitsklacht tegen Meeuwissen is door de gemeente in behandeling genomen. De huidige status is onbekend.

De Rotterdamse PVV’ers hebben de landelijke partij over Meeuwissen geschreven, maar er komt geen reactie, zeggen zij. Een woordvoerder van de PVV reageert ook niet op vragen van NRC. Meeuwissen zelf wil „geen commentaar” geven. Hij is „momenteel heel druk” met de campagne voor de Provinciale Staten, appt hij met een knipoog-smiley.