De aanhoudende droogte in Australië laat zijn sporen na

De zuidoostelijke staat New South Wales heeft al maanden te kampen met extreme droogte. De landbouw en huishoudens in de dorpen en steden in de staat zijn sterk afhankelijk van de van meren en rivieren die dreigen op te drogen. Door de lage zuurstofgehaltes in het water zijn al miljoenen vissen gestorven.