Breakdance mogelijk als nieuwe sport op Olympische Spelen 2024

Breakdance wordt mogelijk een olympische sport op de Zomerspelen van 2024 in Parijs. De organisatoren van het sportevenement hebben donderdag bekendgemaakt dat ze de danssport willen introduceren. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moet in december volgend jaar nog wel zijn goedkeuring uitspreken.

Het van oorsprong Amerikaanse breakdance moet “nieuwe generaties aanspreken”, zegt hoofd van het organisatiecomité Tony Estanguet volgens persbureau AFP. Het is de bedoeling dat de sport een “meer stedelijke, artistieke en natuurlijke dimensie” toevoegt aan de Spelen.

Andere sporten die de Parijse organisatie op het programma heeft gezet zijn sportklimmen, skateboarden en surfen. Een primeur is dat echter niet: de drie sporten debuteren volgend jaar al op de Spelen in Tokio, nadat ook de Japanse organisatie ze had uitgekozen. Ook honk- en softbal en karate zijn nieuw in Tokio. Het IOC staat het gastland van de Spelen telkens toe een aantal sporten aan het programma toe te voegen.

Jurysport

Op de Olympische Jeugdzomerspelen van 2018 in Buenos Aires was breakdance al een onderdeel. De competitie bestond uit duels tussen individuele dansers, die beslist werden door een jury. Deelnemers werden geselecteerd op basis van video’s die ze zelf online hadden ingestuurd.

Breakdance voldoet aan de criteria voor een plek op de Olympische Spelen. Potentiële sporten moeten bijvoorbeeld bestuurd worden door een onafhankelijk en internationaal overkoepelend orgaan. Bij breakdance is dat de World DanceSport Federation (WDSF). Een sport moet bovendien in genoeg landen en werelddelen worden beoefend. Bij de WDSF zijn 98 nationale bonden aangesloten, verdeeld over zes werelddelen.