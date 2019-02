Bouwsector ziet hoogste omzetgroei in jaren

De bouwsector heeft in 2018 de sterkste omzetstijging in zeker dertien jaar gezien. Met 10,4 procent lag deze zelfs hoger dan in topjaar 2008, blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2017 was de omzetgroei nog 6 procent vergeleken met een jaar eerder. Het laatste kwartaal van 2018 zag een omzetstijging van 10,7 procent in vergelijking met diezelfde periode in 2017.

De hoogste omzetgroei werd behaald in de burgerlijke bouw en utiliteitsbouw (gebouwen zonder woonbestemming). Ook gespecialiseerde bouwbedrijven, zoals installatie- en afwerkingsbedrijven, zagen een hoge omzetgroei van gemiddeld ruim 10 procent. Bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw behaalden een omzetstijging 5 procent ten opzichte van 2017.

Het gaat goed met de bouwsector. Maar de kosten stijgen hard

Voornamelijk bij kleine bouwbedrijven waar maximaal tien werknemers werken steeg de omzet hard, zo’n 12 procent. Bij middelgrote bedrijven (tien tot honderd werknemers) lag dit rond de 10 procent.

Het aantal vergunningen dat is afgegeven voor nieuw te bouwen huizen in 2018 bleef met 70.000 gelijk aan het aantal in 2017. De meeste vergunningen werden afgegeven in grote steden als Den Haag (ruim 4.616), Amsterdam (3.018) en Utrecht (2.544). De bouwkosten stegen echter wel met 7 procent naar 18,2 miljard euro, het hoogste niveau sinds 2012.