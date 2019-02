Amerikaanse kustwachter opgepakt die aanslag wilde plegen op Democraten

Een Amerikaanse luitenant van de kustwacht die vorige week is gearresteerd, wilde vanuit zijn extreemrechtse overtuigingen aanslagen plegen op onder anderen prominente Democraten. Aanklagers in de staat Maryland noemen de 49-jarige Christopher Paul Hasson een “binnenlandse terrorist”, meldt persbureau AP. Hasson had al een aanzienlijk wapenarsenaal verzameld.

Op Hassons computer hebben rechercheurs een in Excel opgestelde dodenlijst gevonden, met daarop onder meer de vooraanstaande Democraten Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Elizabeth Warren en Alexandria Ocasio-Cortez. De kustwachter zocht op internet naar de “liberaalste senatoren” en probeerde te achterhalen of senatoren en rechters van het hooggerechtshof overheidsbeveiliging krijgen. Hij had het ook voorzien op journalisten van MSNBC en CNN.

In het souterrain van Hasson in de plaats Silver Spring, Maryland vonden FBI-agenten vijftien vuurwapens en meer dan duizend patronen. Hasson had de beschikking over pistolen, automatische geweren, shotguns en sluipschuttersgeweren. De officier, die vermoedelijk verslaafd is aan pijnstillers, werd vrijdag opgepakt.

Biologische aanvallen

Hasson fantaseerde volgens justitie niet alleen over schietpartijen. In een mail schreef hij dat nadacht over een manier “om bijna iedere persoon op aarde uit te roeien”. “Biologische aanvallen”, bijvoorbeeld met miltvuurpoeder, botulisme of dodelijke griepvirussen, gevolgd door “aanvallen op de voedselvoorraad” waren in de ogen van Hasson goede opties. Aanklagers schrijven dat hij dood en verderf wilde zaaien onder onschuldigen op een manier “die het land nog nooit heeft meegemaakt”.

De motieven van Hasson, die op het hoofdkwartier van de kustwacht in Washington DC werkte, zijn volgens de aanklagers wel duidelijk. In een brief uit 2017 aan een neonazi-kopstuk verklaarde hij dat hij “al ruim dertig jaar een witte nationalist was” en dat hij een voorstander was van “gericht geweld om een witte thuisstaat te vestigen”. Hasson zou daarnaast een bewonderaar zijn van zowel Rusland als de Noorse extreemrechtse terrorist Anders Breivik, die in 2011 77 mensen vermoordde.