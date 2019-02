Westlandse gemeenteraad akkoord met komst nieuw ‘Polenhotel’

Tegen de wil van het gemeentebestuur in krijgt de gemeente Westland een extra hotel voor arbeidsmigranten. De bouw van zo’n ‘Polenhotel’, met plaats voor circa 250 mensen, is dinsdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat melden Omroep West en lokale omroep WOS.

Afgelopen zomer probeerde het college de komst van een migrantenhotel nog te voorkomen. Het riep de raad terug van vakantie, voor een geheimzinnige raadsvergadering achter gesloten deuren. Later bleek dat de vergadering ging over een aanpassing van het bestemmingsplan in Maasdijk, die de bouw van een migrantenhotel zou blokkeren.

Ondanks de geheimzinnigheid slaagde de opzet van het college niet. Het arbeidsbureau dat het hotel wil laten bouwen, kreeg lucht van het plan en diende op tijd een bouwvergunning in, nog vóórdat de bouwstop kon worden afgekondigd.

Felle discussie

Het nieuwe gebouw komt op een industrieterrein bij het dorp Maasdijk en komt bij de twee arbeidsmigrantenhotels die de gemeente Westland al telt. Eentje staat in Wateringen, het andere in Maasdijk, vlak bij de plek waar het nieuwe hotel moet komen. Voor de bouw kan beginnen, moet de gemeente nog wel een omgevingsvergunning verlenen.

Lees ook dit stuk over de plotseling ingelaste vergadering afgelopen zomer: Te pas en te onpas geheimen in de raad

Over de komst van het Polenhotel is fel gediscussieerd in de Westlandse gemeentepolitiek. Aanvankelijk was een meerderheid in de raad tegen. Net als het college van burgemeesters en wethouders, dat pleit voor een betere spreiding van arbeidsmigranten over de gemeente. Een paar weken verklaarden de meeste raadsleden van het CDA, de grootste raadspartij, zich echter alsnog voorstanders van het plan.

Een meerderheid van de raad stemde dinsdag voor de bouw van het hotel. Alleen Westland Verstandig, de LPF en twee CDA’ers - samen goed voor 17 van de 39 zetels - waren tegen. Volgens de partijen die willen dat het hotel er komt, hebben de agrarische bedrijven in het Westland veel werknemers nodig, die dikwijls uit het buitenland komen en allemaal ergens moeten verblijven. De komende jaren moeten er in totaal ruim tweeduizend extra slaapplekken komen.