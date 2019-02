Vera Pauw wordt technisch adviseur van vrouwenelftal Thailand

Voetbalcoach Vera Pauw heeft woensdag een contract getekend als technisch adviseur bij de nationale vrouwenploeg van Thailand. Dat bevestigt zij tegenover NRC. Pauw, die eerder onder meer de Nederlandse, Schotse, Russische en Zuid-Afrikaanse vrouwen coachte, zal het team van trainer Nuengrutai Srathongvian bijstaan tot en met het wereldkampioenschap van deze zomer in Frankrijk.

Thailand staat 29ste op de wereldranglijst en speelt in de groepsfase van het WK tegen de Verenigde Staten, Zweden en Chili. Als Thailand als tweede in de poule eindigt, zou het tegenover Nederland kunnen komen te staan, mits de ploeg van Sarina Wiegman ook als tweede eindigt. Oranje is ingedeeld in een groep met Nieuw-Zeeland, Kameroen en Canada.

De 56-jarige Pauw spreekt van „een prachtige uitdaging”. Thailand heeft volgens haar een getalenteerd team dat langzaam steeds beter wordt. „De bedoeling is dat ik mijn kennis en ervaring deel met de staf. Dat loopt van de analyse van het eigen team en de tegenstanders, naar de concrete voorbereiding op het toernooi en de volgende tegenstander.”

Afgelopen september zag Pauw af van contractverlenging bij het Amerikaanse Houston Dash – haar eerste klus als clubtrainer. Ze wordt gezien als een van de pioniers van het vrouwenvoetbal in Nederland. Pauw was in 2005 de eerste vrouw die het hoogste trainersdiploma behaalde. Met Pauw als bondscoach bereikte Nederland in 2009 voor het eerst een eindtoernooi; op het EK werd ook meteen de halve finale gehaald. Verder was ze betrokken bij de opzet van de vrouweneredivisie. De KNVB benoemde Pauw in 2017 tot bondsridder.