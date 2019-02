Van Nieuwenhuizen zet CBR onder verscherpt toezicht

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) onder verscherpt toezicht gesteld. De digitalisering van de gezondheidsverklaringen en medische beoordelingen voor rijbewijzen duurt te lang en burgers komen in de problemen door de lange wachttijden, schrijft Van Nieuwenhuizen woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De organisatie heeft te kampen met een veel hogere vraag naar gezondheidsverklaringen dan gebruikelijk, en is vaak onbereikbaar voor vragen of klachten. Van Nieuwenhuizen zegt bijna dagelijks brieven te krijgen van burgers die te lang moeten wachten op de verlenging van hun rijbewijs.

Maandelijks rapporteren

Het CBR heeft al maatregelen genomen om de achterstanden in te lopen. Zo is er extra medisch personeel aangenomen om de dossiers te beoordelen, is de klantenservice uitgebreid en langer geopend, en worden beoordelingen geprioriteerd op afloopdatum van het rijbewijs. Ook is er een spoedprocedure voor beroepschauffeurs. Van Nieuwenhuizen wil dat de achterstanden sneller worden weggewerkt. Daarom wil het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat meekijken bij de uitvoering van bovenstaande maatregelen en moet het CBR maandelijks rapporteren aan de minister.

De problemen bij het CBR spelen al langer. Vorig jaar verlaagde de organisatie de diploma-eis voor examinatoren vanwege de topdrukte voor rijexamens. Ook werden gepensioneerde examinatoren teruggehaald en examens ook op zaterdag en in de avonduren afgenomen.

‘Hij is een gevaar op de weg’. Wat kun je doen om je geliefde de auto uit te krijgen?