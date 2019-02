Turkije eist levenslange celstraf voor ‘financierder’ Gezi-protesten

Turkse aanklagers hebben woensdag levenslange celstraf geëist tegen de prominente filantroop en zakenman Osman Kavala, de beroemde acteur Mehmet Ali Alabora en veertien andere verdachten. Ze worden beschuldigd van een “poging de regering omver te werpen” tijdens de Gezi-protesten in 2013.

Kavala is oprichter en bestuurslid van de Open Society Foundation (OSF), de organisatie van de Amerikaans-Hongaarse miljardair en filantroop George Soros. Acteur Alabora was een belangrijk figuur tijdens de demonstraties in mei en juni 2013.

‘Soros van Turkije’

Kavala wordt door president Erdogan “de Soros van Turkije” genoemd. Hij zou de protesten in het Gezipark in Istanbul hebben gefinancieerd. De zakenman zit al meer dan vijftien maanden in voorlopige hechtenis. OSF staakte onlangs al zijn activiteiten in Turkije omdat “ongefundeerde beschuldigingen en speculaties” in de Turkse media de organisatie het werk onmogelijk maken. Anderhalve week eerder werden dertien prominente academici aangehouden in verband met het strafrechtelijke onderzoek naar de OSF in verband met Gezi.

Lees ook deze reportage uit 2013: Traangas, pepperspray en dan krijg je dit

Honderdenduizenden Turken gingen in 2013 de straat op tegen de plannen voor verbouwing van het Gezipark in het centrum van Istanbul. Achter het spontane protest voor het behoud van het weinige groen in de buurt van het bekende Taksimplein zat grote onvrede over de autoritaire regeerstijl van Erdogan. Voor veel jonge Turken was het de eerste keer dat ze meededen met een grootschalig protest tegen het bewind. Niet alleen in Istanbul ook in tientallen andere steden gingen de mensen de straat op. Volgens de Turkse autoriteiten hebben ongeveer 2,5 miljoen mensen meegedaan met de demonstranties.

De Turkse oproerpolitie gebruikte veel geweld om een einde te maken aan de protesten. Zeker 22 demonstranten kwamen om het leven en meer dan achthonderd raakten gewond. Ook werden meer dan drieduizend arrestaties verricht. De Verenigde Staten en de Europese Unie veroordeelden het “buitensporige” geweld.