Scholier uit video klaagt The Washington Post aan

De Amerikaanse scholier Nick Sandmann heeft dinsdag de Amerikaanse krant The Washington Post aangeklaagd voor 250 miljoen dollar (220,3 miljoen euro) voor onder meer laster. Het gaat om berichtgeving over een video uit januari, waarin Sandmann glimlachend voor een Amerikaanse inheemse activist en Vietnamveteraan stond. The Post schreef hierover volgens Sandmann ten onrechte dat de tiener de 64-jarige man provoceerde en racistisch was.

De 16-jarige Sandmann stelt dat de krant onzorgvuldig is geweest in zijn berichtgeving. Dit zou ervoor hebben gezorgd dat de scholier en zijn familie haatmails en doodsbedreigingen ontvingen. Volgens hem is er geen bewijs dat hij racistisch gedrag vertoonde. Het geëiste bedrag is extra hoog, om de krant “een lesje te leren”. De 250 miljoen dollar staat gelijk aan het bedrag dat Amazon-miljardair Jeff Bezos voor de krant betaalde in 2013.

‘Onvoldoende onderzoek’

Sandmann rekent het The Post aan dat de krant als eerste grote medium schreef over de video, die daarvoor rondging op Twitter. Volgens Sandmann kwamen de aantijgingen aan zijn adres geloofwaardiger over doordat ze in de toonaangevende publicatie stonden. De scholier stelt dat de journalisten voor publicatie niet voldoende onderzoek hebben gedaan naar de werkelijke situatie.

In een reactie aan CNN zegt Sandmann dinsdag: “Ik had elk recht om daar te staan. Ik was niet oneerbiedig, ik respecteer de man. Ik zou graag met hem praten. Achteraf bezien wou ik dat ik weg had kunnen lopen. Maar het spijt me niet dat ik daar stond en naar hem luisterde”.

Anti-abortusdemonstratie

De scholier zegt dat hij gewoon glimlachte naar de man die voor hem stond te trommelen, Nathan Phillips. In een eerdere verklaring zei hij dat zijn groep de man niet omcirkelde, maar dat de zingende man zelf voor hem is gaan staan.

De video is opgenomen op 18 januari, toen in Washington gelijktijdig een anti-abortusdemonstratie, een protest van inheemse Amerikanen en een demonstratie van Hebreeuwse Israëlieten plaatsvonden. Een week geleden concludeerde een onderzoeksbureau al dat de video geen aanwijzingen bevatte dat Sandmann of zijn mede-demonstranten racistische of anderszins beledigende uitspraken hadden gedaan.