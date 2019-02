Het is zover, de rapporten van mijn kinderen zijn binnen en dus is het tijd om ze samen eens rustig door te nemen.

Inmiddels heb ik geleerd niet zozeer de nadruk te leggen op het eindresultaat, maar alle woorden en scores van de leerkracht rond de inzet en werkhouding te waarderen.

Na veel mooie punten in het rapport zijn we aanbeland bij het onderwerp werkwoordspelling. Dat ziet er niet best uit. Ik benader het positief en probeer hoopgevend: „Ach, met werkwoordspelling is het gelukkig niet zo ingewikkeld. Dat werkt op basis van regels. En Julian, wat is het mooie aan regels?” Antwoord Julian (net 11): „Die kan je afschaffen.”