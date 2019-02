PvdA wil strenge wetgeving tegen digitale beïnvloeding

De PvdA wil met wetgeving afdwingen dat platforms als Facebook en Google optreden tegen heimelijke digitale beïnvloeding vanuit het buitenland. Dat stelt de partij donderdag voor in een Kamerdebat met minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). De partij vindt dat zij hier veel te weinig tegen doet en pleit voor een onafhankelijke toezichthouder die de platforms gaat controleren en desnoods beboeten.

Volgens PvdA-leider Lodewijk Asscher zijn er „steeds meer aanwijzingen voor digitale manipulatie” door landen als Rusland, ook in Nederland. Hij vreest voor beïnvloeding van de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart. „Je moet wel heel naïef zijn om te denken dat Nederland geen aantrekkelijk of interessant doelwit is.”

Ollongren waarschuwt ook al lang voor buitenlandse inmenging in Nederland door middel van het verspreiden van desinformatie of heimelijke politieke boodschappen. Ze gelooft echter in zelfregulering door digitale platforms en voert daarover gesprekken. Voor de PvdA duurt dit te lang. „We moeten veel harder optreden om de democratie te beschermen”, zegt Asscher.

Toezichthouder moet kunnen beboeten

De PvdA wil verschillende regels tegen online manipulatie wettelijk laten vastleggen, zoals verplichte transparantie over de herkomst van politieke advertenties en microtargeting, waarbij advertenties specifiek aan bepaalde groepen mensen worden getoond. Ook wil de partij een verbod op politieke advertenties uit het buitenland. Een toezichthouder als het Commissariaat voor de Media zou moeten controleren of de platforms zich aan de wettelijke regels houden.

Asscher ziet het liefst dat er een Europese aanpak tegen digitale beïnvloeding komt, maar vindt dat Ollongren dit desnoods nationaal moet regelen. De PvdA wil ook laten onderzoeken hoe mensen die digitaal manipulatieve informatie verspreiden strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

Facebook verwelkomt regels

Facebook zei woensdag in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer dat het de komst van regels rond politieke advertenties zou toejuichen. „Op het moment is het nog altijd zo dat we eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en zelfregulering moeten toepassen omdat er sprake is van een vacuüm.” In nieuwe huisregels van Facebook rond advertenties die eind maart van kracht worden heeft het bedrijf al wel meer transparantie over de afzenders en een verbod op het adverteren in andere landen beloofd. De PvdA vindt „Facebook op hun blauwe ogen vertrouwen niet genoeg.”