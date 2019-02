PostNL stopt met inhuren sorteerders via omstreden onderaannemersconstructie

PostNL gaat stoppen met het inhuren van pakketsorteerders via een omstreden constructie, het zogeheten ‘contracting’. Voortaan zal PostNL gebruik maken van uitzendkrachten, liet het concern dinsdagavond weten. Een rechtszaak van vakbond FNV tegen het postbedrijf is daarmee nog niet van de baan.

De sorteerders in kwestie werden ingehuurd via een contractingbedrijf, waardoor ze niet onder de uitzend-cao vielen, en ook niet onder de cao van PostNL. Ze werkten voor een minimumloon en bouwden geen pensioen op. FNV sprak eerder van een “schijnconstructie”. Volgens de vakbond werkten meer dan honderd medewerkers via contracting, in zeker 16 van de 22 PostNL-centra.

PostNL gaat stoppen met contracting omdat het naar eigen zeggen goed wil “luisteren naar de recente maatschappelijke discussie”. Het bedrijf wil “zo snel mogelijk” overstappen op een constructie met uitzendkrachten. Uiterlijk volgend jaar moet de omslag achter de rug zijn. Sorteerders die nu via contractingbedrijven aan het werk zijn, krijgen van die partijen te horen wat de verandering voor hen betekent.

Rechtszaak gaat door

Ondanks de aankondiging van PostNL gaat FNV door met procederen tegen het postbedrijf. De bond wil dat PostNL de contracting-medewerkers met terugwerkende kracht een hoger loon krijgen uitbetaald. “Ze hebben ze jaren onderbetaald, dus er moet nog wel worden afgerekend”, aldus Masja Zwart van FNV woensdag in het NOS Radio 1 Journaal. “PostNL erkent hiermee indirect schuld. Ze kunnen nu lastig volhouden in de rechtbank dat de constructie deugt.”

Later op woensdagmorgen liet PostNL weten dat het niet van plan is vergoedingen uit te betalen. “Zoals wij tot nu toe hebben gewerkt, dat is gewoon een hele legale methode waar niet veel mis mee is”, zei directeur pakketten en logistiek Liesbeth Kaashoek op radiozender BNR. “Wij zullen niet overgaan tot nabetaling, want dat is wat ons betreft niet aan de orde.”