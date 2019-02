Poetin waarschuwt de VS: ‘We kunnen onze raketten ook op jullie richten’

Als de Verenigde Staten kernraketten in Europa plaatsen, dan zal Rusland antwoorden met wapensystemen die zijn gericht op zowel Europa als Noord-Amerika.

Die waarschuwing uitte de Russische president Vladimir Poetin woensdag tijdens zijn jaarlijkse toespraak aan de Russische Doema en de Federatieraad.

Rusland zal niet als eerste kernraketten voor de middellange afstand stationeren, zei Poetin. Maar mochten de VS besluiten kruisraketten te plaatsen (bijvoorbeeld op bases in Polen en Roemenië die zijn bedoeld voor het Amerikaanse raketschild), dan zal Moskou „asymmetrische” maatregelen nemen, aldus de Russische president. „Rusland zal genoodzaakt zijn wapensystemen te ontwikkelen en te plaatsen die niet alleen zijn gericht tegen de gebieden waarvan de directe dreiging uitgaat, maar ook tegen de landen waar de beslissingen worden genomen over de inzet van dergelijke gevaarlijke raketsystemen.”

In de toespraak van vorig jaar presenteerde Poetin een reeks nieuwe 'superwapens' voor het Russische arsenaal

INF-verdrag

Op 1 februari stapten de Amerikanen uit het INF-verdrag voor raketten voor de middellange afstand. Volgens Washington schendt Rusland het verdrag met de ontwikkeling van de 9M729, een landversie van de Russische ‘Kalibr’-kruisraket. Eerder deze maand meldde de Frankurter Allgemeneine Zeitung op basis van een anonieme inlichtingenbron dat Rusland intussen 64 van dergelijke raketsystemen in het Europese deel van Rusland heeft gestationeerd. Volgens Moskou heeft het wapensysteem een bereik van maximaal 500 kilometer en valt het binnen de regels van het INF-verdrag.

Ondanks de dreigende woorden aan het adres van de NAVO en de VS lag de nadruk van Poetins ‘State of the Union’ niet zozeer op de buitenlandse politiek, als wel op binnenlandse problemen. De hoofdmoot van Poetins anderhalf uur durende toespraak ging over ontwikkeling van onderwijs, gezondheidszorg en de economie. De president kondigde een groot aantal plannen aan, maar kwam niet tot concrete vergezichten. Volgens Poetin moet de Russische economie in de komende jaren met ten minste 3 procent groeien, maar de voorspellingen voor de komende jaren liggen daar ver onder.

Het afgelopen jaar heeft de regering impopulaire maatregelen genomen, zoals de een verhoging van de pensioenleeftijd en de btw. Mede daardoor is de populariteit van de Russische president scherp gedaald. Volgens een peiling van het onafhankelijke Levada-centrum is 64 procent van de bevolking positief over het handelen van de Russische president. Voor Poetin is dat een slechte score – de laatste keer dat hij zo’n lage rating scoorde was in 2013, vlak na de massale protesten rond zijn herverkiezing in 2012.